Menczer Tamás üzent Magyar Péternek: Peti, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság vezetéket!

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.11. 15:27

| Szerző: hirado.hu
Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne fenyegesse Magyarországot, és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket! – mondja a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Menczer Tamás figyelmeztet: „Fontos, hogy mindenki tudja! Rögtön a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Nézd meg! Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára 1000 forint lenne literenként.

Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne. Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást. Mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!”

– mondja a videóban a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság-vezetéket❗️

Közzétette: Menczer Tamás – 2025. november 11., kedd

 

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Barátság olajvezetékorosz–ukrán háború Magyar PéterMenczer TamásVolodimir Zelenszkij Magyarország

