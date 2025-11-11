Menczer Tamás üzent Magyar Péternek: Peti, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság vezetéket!

Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne fenyegesse Magyarországot, és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket! – mondja a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Menczer Tamás figyelmeztet: „Fontos, hogy mindenki tudja! Rögtön a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Nézd meg! Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára 1000 forint lenne literenként. Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne. Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást. Mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!” – mondja a videóban a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság-vezetéket❗️ Közzétette: Menczer Tamás – 2025. november 11., kedd Kapcsolódó tartalom Menczer Tamás: A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)