Menczer Tamás üzent Magyar Péternek: Peti, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság vezetéket!

Menczer Tamás figyelmeztet: „Fontos, hogy mindenki tudja! Rögtön a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Nézd meg! Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára 1000 forint lenne literenként.
Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne. Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást. Mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!”
– mondja a videóban a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság-vezetéket❗️
Közzétette: Menczer Tamás – 2025. november 11., kedd
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)