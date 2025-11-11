Megkezdődik a Kőbánya-alsó megállóhely felújítása, utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől

Megújul a Kőbánya-alsó megállóhely, méghozzá két, szoros ütemben: a munkálatok kedden megkezdődnek, és legkésőbb az új esztendő kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés alatt is keresztül lehessen haladni az állomáson – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt azt írta, hogy Kőbánya-alsó megállóhely felvételi épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat. Ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem: az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét biztonságosan és közvetlenül átjárhatóvá válik az épület. Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is, a cél a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása.