Megkezdődik a Kőbánya-alsó megállóhely felújítása, utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.11. 10:37

| Szerző: hirado.hu
Megújul a Kőbánya-alsó megállóhely, méghozzá két, szoros ütemben: a munkálatok kedden megkezdődnek, és legkésőbb az új esztendő kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés alatt is keresztül lehessen haladni az állomáson – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt azt írta, hogy Kőbánya-alsó megállóhely felvételi épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat.

Ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem:

az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét biztonságosan és közvetlenül átjárhatóvá válik az épület.

Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is, a cél a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása.

Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

