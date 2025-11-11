Megkezdődik a Kőbánya-alsó megállóhely felújítása, utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől

Hegyi Zsolt azt írta, hogy Kőbánya-alsó megállóhely felvételi épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat.
Ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem:
az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét biztonságosan és közvetlenül átjárhatóvá válik az épület.
Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is, a cél a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)