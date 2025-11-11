Kilőttek a Mol-részvények Orbán Viktor és Donald Trump történelmi találkozója után

Emelkedtek a Mol részvényei Orbán Viktor és Donald Trump találkozója hatására – erről ír a Bloomberg. A washingtoni találkozón Magyarország időkorlát nélküli mentességet kapott a Török Áramlaton és a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz földgázra és olajra kiszabott amerikai szankciók alkalmazása alól.

A portál szerint hétfőn akár 3,1 százalékkal nőtt a Mol árfolyama , ez a legnagyobb emelkedést jelenti az elmúlt két hét viszonylatában. A Bloomberg szerint

a Mol részvények emelkedése egyértelműen Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásának tudható be, miután Magyarország múlt pénteken mentességet kapott a vezetékes orosz olajra és földgázra kiszabott szankciók alól.

A Bloomberg megjegyzi, a Mol magyarországi és szlovákiai finomítói továbbra is nagymértékben támaszkodnak az orosz nyersolajra, ugyanakkor hozzáteszik: a háború 2022-es kitörése után az uniós országok drasztikusan visszafogták beszerzéseiket. Azt is hozzátették a cikkben, hogy az olcsóbb orosz olaj árkülönbözete segítette a Molt abban, hogy növelje finomítói árrését és javítsa harmadik negyedéves eredményeit.

„A megállapodás gyakorlatilag biztosítja, hogy a Mol továbbra is hozzáférjen a kedvezményes árú uráli típusú nyersolajhoz, ami továbbra is központi szerepet játszik a finomítói gazdaságosságban és az árrések stabilitásában” – mondta a Bloomberg elemzője.

A lap megjegyzi, hogy Magyarország ugyan időkorlát nélküli mentességet kapott, ám Brüsszel így is szeretné elérni azt, hogy hazánknak 2027 után teljesen le kell állítania az orosz energiaimportot – tették hozzá. Írtak még az Adria-vezetékről, mint az alternatív beszerzési útvonal lehetőségéről, a Mol azonban időközben már cáfolta az ezzel kapcsolatos sajtóhíreket.

„A Janaf kapacitása és szállítási képessége nem bizonyított, amit jól mutat az is, hogy a tegnapi napon a Janaf nem tudta leszállítani határidőre a megrendelt mennyiséget.”

„Ez tovább fokozza az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos bizonytalanságot” – fogalmazott szombati közleményében a Mol. Írták még, hogy a társaság szeretne tisztán látni a kérdésben, de a Janaf egyelőre a horvát vezetékszakasz állapotfelmérésének eredményét és a karbantartási tervet sem osztotta meg. „Egyelőre az ellentmondásos kapacitásteszteken és a késedelmes szállításon túl nem tudunk semmit az Adria-vezeték horvát szakaszáról” – fogalmaztak.

A Mol ezzel a bejelentésével ellenmondott a sajtóban megjelent híreszteléseknek, miszerint az olajtársaság el tudná látni a finomítóit az Adria-vezetéken keresztül.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)