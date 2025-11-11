Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: szerdától érkezik a nyugdíj-kiegészítés

Mivel a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíjkiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, ez az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot jelent – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Zsigó Róbert arról is beszámolt, hogy januártól újabb, 3,6 százalékos nyugdíjemelés lesz, februárban pedig jön a 13. havi nyugdíj.

Jön a nyugdíjkiegészítés, szerdán már utalják és a kézbesítés is megkezdődik

Zsigó Róbert kifejtette: a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy „amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”.

A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják, illetve kézbesítik, decemberben pedig már az emelt nyugdíj érkezik azoknak, akik nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek.

Ők mintegy 2,3 millióan vannak.

Jövő év elején jön a nyugdíjemelés, majd a 13. havi nyugdíj

Januártól újabb nyugdíjemelés lesz, ezúttal 3,6 százalékos, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is. A nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 25 százalékkal emelkedett, a nyugdíjak összege pedig közel a duplájára nőtt, „minden eszközzel próbálunk segíteni az időseknek abban, hogy biztonságban, többek között anyagi biztonságban is éljenek” – fogalmazott az államtitkár.

Arról is beszélt, hogy a korábban megkapott 30 ezer forintos élelmiszerutalványt december 31-ig használhatják fel az idősek, eddig több mint 43 milliárd forint értékű utalványt váltottak be. További lépésként pedig megszületett a döntés arról, hogy

lépésről lépésre bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Zsigó Róbert kitért arra is, hogy az árrés korlátozása miatt az Országos Kereskedelmi Szövetség folyamatos vitában áll a kormánnyal, mert szerintük annak a legnagyobb vesztese a lakosság, miközben az elmúlt hónapokban csökkent az élelmiszerek ára.

Jelentős árcsökkentő hatása lett az árrésstopnak

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy március 17-én 30 élelmiszer-kategóriában nagyjából ezer élelmiszerre vezették be az árrést érintő intézkedést, és a hétfői adatok szerint 846 élelmiszer ára lett olcsóbb átlagosan 20,3 százalékkal, de 295 olyan élelmiszer is van, aminek legalább 30 százalékkal csökkent az ára. Van olyan félzsíros tejföl, aminek 62 százalékkal vagy olyan natúr joghurt, aminek 56 százalékkal, a sertészsírnak 52 százalékkal csökkent az ára – sorolta.

Hozzátette, hogy a drogériai termékekre is bevezették az „árrésstopot” 424 termékre, ebből 414 lett olcsóbb átlagosan 27,6 százalékkal.

Eddig 3500 ellenőrzést végeztek a hatóságok, hogy kiderüljön, a kereskedők trükköznek-e ezekkel az árukkal, ezzel összefüggésben született az a döntés, hogy 14 termékkel – marhahúsokkal, sertésmájassal, sajttal, illetve zöldségekkel, gyümölcsökkel, továbbá bébiételekkel – kiegészítik a kört december elsejétől. Ezzel még többet segítenek az időseknek, a családosoknak, és még inkább meg tudják akadályozni azt, hogy a kereskedők ki tudják játszani ezt a szabályt – jegyezte meg az államtitkár.

Az ellenzék megszüntetné a rezsicsökkentést, elvenné a 13. és ezzel a 14. havi nyugdíjat is

Zsigó Róbert a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában később arról is beszélt, hogy 2010 előtt, a baloldali kormányok alatt csökkent a nyugdíjak értéke, elvették a 13. havi nyugdíjat is. Most ismét veszély fenyegeti az intézkedéseket, mert az ellenzéki megszólalások szerint megszüntetnék a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat és ezzel a 14.-et is, valamint megadóztatnák a nyugdíjakat.

„Mi azon a véleményen vagyunk, hogy nyugdíjat nem elvenni és csökkenteni, hanem odaadni és emelni kell”, mert az idősek dolgoztak a közösségért az elmúlt évtizedekben, ezért egyrészt vigyáznunk kell arra, amit tőlük kaptunk, másrészt vigyáznunk kell rájuk is. A jövő évi költségvetésben is a legnagyobb tétel a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra vonatkozik, 7700 milliárd forint van betervezve

– jelezte a politikus.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)