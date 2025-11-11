Háromszorosára nőttek volna az energiaárak, ha Orbán Viktor nem jut megállapodásra Washingtonban – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter

Háromszorosára nőttek volna az energiaárak, ha Orbán Viktor miniszterelnök előző héten nem jut megállapodásra Washingtonban, azonban Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt épp ezt akarná – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a csepeli lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az előző heti washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozónak óriási tétje volt, az, hogy sikerül-e megvédeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és a rezsicsökkentés eredményeit.

„Mit értünk el Washingtonban? Elértük, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van és elértük, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat” – mondta.

„Ez volt a magyar emberek érdeke. Mondhatnám azt is, hogy ezért küldtek minket Washingtonba, hogy ezt elérjük, és ezt elértük” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy „múlt péntek óta előbújtak szépen lassan egyesével azok is, akik szégyentelenül, nyíltan, világosan rosszat akarnak a magyar embereknek”.

„És kik vannak a magyar emberek érdekével szemben? Kibújt a szög a zsákból, előbújtak szépen lassan mindannyian, Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. Ők azok, akik vagy lesajnálják, vagy alá akarják ásni, vagy hevesen kritizálják vagy ki akarják vizsgálni Donald Trump és Orbán Viktor személyes megállapodását” – sorolta.

„Az a helyzet, hogy Donald Trump és Orbán Viktor személyesen megállapodtak egymással. Amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök Magyarországon, addig ezeket a szankciókat, amelyeket az amerikaiak korábban bejelentettek, nem fogják alkalmazni Magyarországgal, Magyarország energiabeszerzésével szemben”

– húzta alá.

„Viszont azt is látjuk, hogy az a magyarországi párt, amely Ukrajnával szövetséges, Brüsszelt pedig kiszolgálja, az mit tenne, ha kormányra kerülne. Az bizony elengedné az energiaárakat, hiszen mindazok, akik kritizálják ezt a megállapodást, azok azt akarják, hogy Magyarországon háromszorosára növekedjenek az energiaárak. És kik akarják? Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. Én azt javaslom a magyar embereknek, hogy ne kockáztassunk” – fűzte hozzá.

A miniszter részletesebben is kifejtette, hogy milyen súlyos következményekkel járt volna, ha nem sikerül megegyezésre jutni Washingtonban.

„A helyzet az, hogy a hazánk földgázellátásának nagy részét garantáló Török Áramlat vezetéket üzemeltető vállalat gyakorlatilag az esztendő vége előtt be kellett volna, hogy fejezze a működését a szankciók miatt. A Barátság kőolajvezetéken pedig november 21. után nem jöhetett volna kőolajszállítmány Magyarországra a bejelentett amerikai szankciók okán” – mutatott rá.

„Ennek a következménye az lett volna, hogy karácsonyra Magyarországon az energiaárak minimum a háromszorosára növekedtek volna. Miért? Azért, mert a földgáz és a kőolaj tekintetében is egyes szállítókat, vállalatokat, országokat monopolhelyzetbe állítottak volna velünk szemben”

– figyelmeztetett.

Majd arra is emlékeztetett, hogy a horvátországi kőolajszállítás tranzitdíja az ukrajnai háború kezdete óta az európai átlag ötszörösére növekedett. „Képzeljék el, mi lenne, ha monopolhelyzetben lennének velünk szemben” – mondta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)