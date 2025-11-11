Műsorújság
Érkeznek az új lakások, összesen ötezer - jelentette be Panyi Miklós

lead_image
2025.11.11. 16:11

Belföld

Érkeznek az új lakások, összesen ötezer – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a kormány Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Panyi Miklós azt mondta, a napokba bocsátottak társadalmi egyeztetésre tizenegy új lakásfejlesztési projektet. Ezek közül nyolc beruházás budapesti, három pedig vidéki: debreceni, budaörsi és pécsi. Ez a tizenegy projekt összesen ötezer új lakás megépítését célozza, olyanokét, amelyeket a fiatalok az Otthon Start keretében a fix 3 százalékos hitellel megvásárolhatnak.

Kiemelte:

ezzel az ötezer új lakással már több mint tizenegyezer olyan lakásnak indították meg a gyorsított engedélyezési eljárását, amely a fiatalok lakhatási céljait fogja kielégíteni.

„Érkeznek tehát az új lakások nagy számban, Budapesten és vidéken egyaránt. De itt nem állunk meg” – fogalmazott, hozzátéve: további több ezer otthon startos lakás fejlesztésében fognak döntéseket hozni a következő hetekben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Fix 3 százalékos hitelprogramlakáslakáshitellakástámogatásOtthon Start program Panyi Miklós

