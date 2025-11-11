Egy hete tart a nyomozás a Tisza Világ applikációval összefüggő incidens ügyében

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2025. november 4-én hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt. A nyomozás elrendelésére a Tisza Párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt került sor.

Az eljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal is, akikkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljeskörű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében szorosan együttműködik – közölte a Police.hu.

Az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt tett feljelentések vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást.

A folyamatban lévő eljárásokra tekintettel a rendőrség a fenti ügyekről további információkat jelenleg nem közöl.

Emlékeztetőül: november 3-án adtunk hírt arról, hogy újabb adatszivárogtatási botrányba keveredett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, miután feltörték a jelöltek kiválasztásához használt Tisza Világ applikációt, a 200 ezer felhasználó adatait pedig feltöltötték a Prohardver számítástechnikai magazin fórumára. A Tisza Párt elnöke akkor azt mondta, orosz hekkertámadás áll a háttérben.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)