Bóka János bejelentette, a kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek átvilágítását

Magyarország kormánya megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, Brüsszel lopakodó hatáskörbővítésének feltárása érdekében – jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter kedden Budapesten.

„Ez azért vált szükségessé, mert az Európai Unió részéről ma már általános gyakorlat hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ami pedig szuverenitási kérdés” – közölte Bóka János a Nézőpont Intézet Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban címmel megrendezett konferencián. Felhívta a figyelmet arra, hogy

az Európai Unió a hatáskör-átruházás elvére épül, vagyis a tagállamok döntik el, mely területeken kívánnak az intézményeken keresztül együttműködni; ha pedig ezt a döntést kiveszik a tagállamok kezéből, akkor a tagállami szuverenitás súlyosan sérül.

A hatáskör-átvilágítás célja, hogy feltárja ennek a lopakodó hatáskörbővítésnek a gyakorlatát bizonyos kulcsfontosságú területeken, mint például a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, illetve az oktatáskultúra és a családpolitika – tette hozzá.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)