„A veszély nem múlt el, Brüsszelből folyamatos a nyomás, továbbra is el akarják törölni a rezsicsökkentést” – jelentette ki Hidvéghi Balázs

„Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen. Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról. A nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést is Brüsszeltől és bábjaitól!” – írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden a kormány Facebook-oldalán. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ha az amerikai szankciók életbe léptek volna, akkor karácsonyra akár két-háromszorosára nőhettek volna a rezsiköltségek.

Hidvéghi Balázs a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: „Brüsszelből folyamatos a nyomás, ők továbbra is el akarják törölni a rezsicsökkentést úgy, ahogy van. Orbán Viktor és Donald Trump csúcstalálkozójának egyik legfontosabb eredménye, hogy a magyar miniszterelnök elérte, hogy teljes mentességet kapjunk az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat földgázvezeték esetében is.”

Ez az államtitkár szerint azt jelenti, hogy továbbra is előnyös feltételekkel tudunk olajat és gázt vásárolni és biztosított az ország energiaellátása. „Ha ezek az amerikai szankciók életbe léptek volna, akkor karácsonyra akár két-háromszorosára nőhettek volna a rezsiköltségek” – tette hozzá.

„Ezt a nagyon fontos csatát tehát most megnyertük a magyar miniszterelnök fellépésének és az amerikai elnök belátásának köszönhetően. De a veszély nem múlt el. Brüsszelből folyamatos a nyomás. Ők továbbra is el akarják törölni a rezsicsökkentést úgy, ahogy van”

– fogalmazott a politikus.

Hozzátette, hogy Brüsszel és Zelenszkij azonnal támadásba is lendültek, hogy „szétverjék” a magyar-amerikai megállapodást. Álláspontja szerint a tervük az, hogy minden tagállamot, így Magyarországot is levágják az orosz olajról és gázról, akkor is, ha ez többszörös árat és ellátási nehézségeket okozna.

„Brüsszel bábjai pedig hajlandók is végrehajtani ezeket a veszélyes terveket: elvágnák az országot az olcsó forrásoktól, drágábban tudnánk beszerezni az energiahordozókat, eltörölnék a rezsicsökkentést és a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború árát”

– mondta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár közölte azt is, hogy miközben a kormány mindent megtesz azért, hogy megvédje a rezsicsökkentést, addig Magyar Péterék azt mondják, hogy a rezsicsökkentés egy humbug, és az a jó, ha az emberek többet fizetnek a rezsiért.

„A tét mindannyiunk számára jelentős és sok pénzről szól, ezért szerepel a nemzeti konzultációban a rezsicsökkentésre és az orosz energiahordozókra vonatkozó kérdés. A nemzeti konzultáció segíti azt, hogy meg tudjuk védeni az alacsony rezsit. Kérem, ezért töltsék ki a nemzeti konzultációt, tiltakozzunk a brüsszeli tervek ellen”

– emelte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen. Az ő háborús… Közzétette: Magyarország Kormánya – 2025. november 11., kedd

Orbán Viktor: A Donald Trumppal kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják

Ismét a múlt heti washingtoni találkozóval kapcsolatban jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő posztjában utalt arra, milyen volt a tárgyalás az amerikai fővárosban, illetve arra is kitért, hogy Brüsszelből is érkeztek reakciók a megállapodásra. „A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják” – fogalmazott kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: hirado.hu)