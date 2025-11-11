A játék összeköt a Balaton partján is - Révfülöpön befogadó játszótér nyílt

A Balaton parti települések közül először Révfülöpön nyílt befogadó játszótér. A Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt!” programjában épült közösségi tér 2017 óta a 37. az országban. A balatoni élethez kapcsolódó tematikájú játszótér inkluzív, azaz fogyatékossággal élő és ép gyermekek közösen, akadályok nélkül fedezhetik fel a közös játék örömét.

A Balaton és a hajózás világa a témája a Révfülöpön most átadott befogadó játszótérnek. Vitorlásokat idéző színek és formák, akadálymentes házikó, csúszdás kombinált eszköz és emelt tálcás homokozó teszik különlegessé ezt a közösségi teret. A játszótér megközelítésében is akadálymentesített: mozgáskorlátozott parkoló, illetve a parkolótól a bejáratig kiépített szilárd burkolat biztosítja a kényelmes és biztonságos megközelítést mindenki számára.

Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs főosztályvezetője elmondta: „egyre szélesebb a befogadó játszóterek országos hálózata, a most átadott révfülöpi közösségi tér a 37. befogadó játszótér az országban és a Balaton parti települések közül Révfülöpé az elsőség. Minden új helyszín mögött sok-sok órányi közös munka áll, a helyi közösségek bevonásával. Hisszük, hogy az ilyen fejlesztések nemcsak a gyerekek mindennapjait teszik színesebbé, hanem hosszú távon a társadalmi szemléletet is formálják”

„A játék összeköt!” program a Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvállalásának egyik legfontosabb pillére: a vállalat a befogadó szemléletformálás mellett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását és a fogyatékossággal élő játékosok kiszolgálását is kiemelten kezeli. 8 éve épülnek befogadó játszóterek, amelyek célja, hogy már gyermekkorban természetessé váljon az elfogadás és az együttlét.

A befogadó játszótér ünnepélyes átadásán a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte: „az újabb fejlesztés a közösséget szolgálja Révfülöpön: nemcsak az ép- és a fogyatékossággal élő gyerekeknek nyújt majd kikapcsolódást a befogadó játszótér, hanem a szülőknek is, akik elkísérik őket. Navracsics Tibor, aki egyben a térség országgyűlési képviselője is, hozzátette: „Révfülöpön elhivatottan dolgoznak azért, hogy a Balaton ne csak nyaralóhely legyen, hanem minél élhetőbb lakóhely is. Ehhez sokat tehet hozzá a Szerencsejáték Zrt. fejlesztése. Éljenek vele, használják minél többen!

Révfülöp polgármestere az átadót követően elmondta:

„nagy öröm ez minden révfülöpi, és idelátogató gyermek számára, hiszen a település számára mindig is kiemelt szerepet töltött be a korszerű és biztonságos játszóterek biztosítása, de ilyen magas színvonalú, műszaki tartalmú játszótér építése önerőből nem valósulhatott volna meg. Kondor Géza külön köszönetet mondott a játszótér különleges tematikája miatt, amely a Balatonnal, a hajózással, az állatvilággal harmonizál, és lehetőséget is biztosít a játszva tanulásnak, miközben a természet szeretetére is nevel.

A Szerencsejáték Zrt. szakmai közreműködő partnerei a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, valamint Tóth Zoltán tapasztalati szakértő és Fördős-Hódy Erzsébet rehabilitációs szakmérnök. A program nagykövete Drávucz Rita, világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó, aki érintett édesanyaként személyes példájával is segíti a fogyatékossággal élők integrációját. Kislányánál a Charcot–Marie–Tooth betegséget diagnosztizálták, amely miatt kerekesszékkel közlekedik – történetük számos család számára ad inspirációt.

A programhoz kapcsolódó további információkról a https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/a-jatek-osszekot weboldalon tájékozódhatnak.

Kiemelt kép: A révfülöpi befogadó játszótér – Fotó: Szerencsejáték Zrt.