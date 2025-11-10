Szürkeség után napsütés: fordul a hangulat az országban!

A legtöbb helyen szakadozik, csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, és általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap – írja a HungaroMet.

A legtöbb helyen szakadozik, csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, és általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap – emellett maradhatnak tartósan borult területek, kiemelten a keleti megyékben.

Forrás: HungaroMet

Gyenge esőre helyenként a délkeleti határvidéken lehet számítani, jelentéktelen szitálás másutt sem kizárt. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

Ismét nagy területen képződik köd, illetve rétegfelhőzet, de emellett maradnak derült tájak is. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás.

Forrás: HungaroMet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul.

