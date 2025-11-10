Szijjártó Péter az Igazság Órájában: A washingtoni csúcs tétje az volt, hogy karácsonyra megtriplázódnak-e az energiaárak

„A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellendrukkere” – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető az Igazság Órája című online műsorban a magyar szuverenitás ellen az elmúlt évek legsúlyosabb támadásának nevezte azt, hogy a Tisza Párt ukrán kezekbe juttatta kétszázezer magyar ember adatait, s ezzel Ukrajna rajtuk keresztül befolyásolni tudja a hazánk jövőjéről szóló döntéseket.

A tárcavezető az Igazság Órája című online műsorban rámutatott, hogy ha az orosz energiaszektort célzó friss amerikai szankciók a következő hetekben hazánkra vonatkozóan is életbe léptek volna, akkor minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak.

„Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg, elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaár háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai”

– mondta.

„Mindenki, aki ez ellen dolgozott, és mindenki, aki most azt próbálja sugallni, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, Magyarország rosszakarója. Akik Magyarország ellen szurkoltak ezen a csúcstalálkozón, azok rosszat akarnak a magyar embereknek. Azok azt akarták, hogy a magyar emberek háromszor annyit fizessenek az energiáért karácsonyra, mint most”

– folytatta.

Nagy szerencse, hogy az eredmény Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt

„Milyen nagy szerencse, hogy Orbán Viktor ült az asztalnál, s nem azok a politikusok, akik Magyarország ellen szurkolnak. És milyen szerencse, hogy Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt, hogy mi lesz az eredmény, s nem a nemzetközi meg a magyar mainstream média tudósításain” – tette hozzá.

Majd aláhúzta, hogy akik most arról írnak, hogy a megegyezés egy évre szól, azok „nem ültek ott a tárgyaláson”. Illetve hangsúlyozta, hogy

ameddig az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, addig ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz.

Magyar Péterről az amerikai elnök azt sem tudja, kicsoda

Továbbá úgy vélekedett, hogy Magyar Péter nem tudott volna hasonló eredményt elérni, pláne miután az amerikai elnök maga mondta, hogy nem tudja, hogy kicsoda.

„Hát meg se hívnák oda, ugye itt kezdődik, be se engednék oda. Szóba se állnának vele. Tehát lehet itt kukorékolni, lehet hülyeségeket beszélni, lehet szaladgálni Brüsszelben Manfred Weberhez meg Ursula von der Leyenhez, de aki nem tényező a nemzetközi politikában, az nem tud elérni semmit”

– jegyezte meg.

„Lehet hülyéskedni, lehet mémeket gyártani vagy lehet napi tizenöt bejegyzést kiírni a Facebookra. De a nemzetközi politika az komoly dolog. Ott a nagyfiúk vannak a színpadon. És ott nem az számít, hogy tudsz-e tizenöt Facebook bejegyzést írni egy nap alatt” – fogalmazott.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ez a megállapodás az eddiginél is világosabban demonstrálja, hogy az Európai Bizottság elnöke és jó néhány nyugat-európai politikus totálisan alkalmatlan a feladatára.

„Odament a miniszterelnök, és kötött olyan megállapodást, amely kölcsönösen előnyös. Jó az Egyesült Államoknak, jó Magyarországnak. Ursula von der Leyen olyan megállapodást kötött, ami jó az Egyesült Államoknak, és botrányosan, tragikusan rossz az európaiaknak” – fejtette ki.

„Így alakul két ország kapcsolata, még akkor is, ha az egyik óriási, a másik meg sokkal kisebb, ha két komoly vezető vezeti őket, két erős vezető, akik ráadásul egymást tisztelik, egymást becsülik és egymással barátságban vannak”

– fűzte hozzá.

A Tisza Párt ukrán kezekbe juttatta kétszázezer magyar ember adatait

A külgazdasági és külügyminiszter az online műsorban arról is beszélt, hogy a magyar szuverenitás elleni legsúlyosabb támadás az elmúlt években, hogy a Tisza Párt ukrán kezekbe juttatta kétszázezer magyar ember adatait, s ezzel Ukrajna rajtuk keresztül befolyásolni tudja a hazánk jövőjéről szóló döntéseket.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy

Magyar Péter a Financial Timesnak adott friss interjújában lényegében elismerte, hogy mindent megtenne Brüsszelnek, amit a jelenlegi kormány nem hajlandó.

„De miért lepődünk meg? Hát ez az utasítás. Ennek az embernek ezt muszáj megtennie, mert különben nem tartották volna fenn a mentelmi jogát és különben már az igazságszolgáltatás előtt lenne az ügye” – mondta.

„Jelenleg az Európai Parlament akadályozza a magyarországi nyomozást és igazságszolgáltatást több olyan ügyben is, amelynek a terheltje ez az ember lenne. És természetes, hogy ezért cserébe elvárások vannak. Például az, hogy Magyarországot tegye Brüsszel kiszolgálójává (…) Még egyszer mondom, Brüsszel akadályozza Magyarországon jogi eljárások lefolytatását ezzel az emberrel szemben, aki azt mondta, hogy ő soha nem bújna mentelmi jog mögé, meg a mentelmi jogot föl kell számolni” – folytatta.

„Most mit várunk egy olyan politikai szervezettől, amely ukrán fejlesztőkkel csináltatja meg az adatbázisát, ukrán kezekbe juttatja kétszázezer magyar ember adatait? ”

– tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy senki nem vitatta, hogy a Tisza Párt adatbázisát ukránok részvételével készítették el.

Ez botrány, a magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás

Ezzel ez az adatbázis ukránok kezébe került. Aztán ezt az adatbázist nyilvánosságra hozták. Ezzel a legnagyobb probléma az, hogy ukránok kétszázezer magyar ember adataihoz jutottak hozzá, hogy ukránok nyíltan, gátlástalanul és szégyentelenül innentől kezdve kétszázezer magyar emberen keresztül befolyásolni tudnak Magyarország jövőjéről szóló döntéseket

„Botrány. Ez a magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás az elmúlt években. És akik ennek a felelősei, azoknak számot kell adni arról, hogy azt miért tették. Miért árulták ki Magyarország szuverenitását? Miért kellett ukrán részvétellel kétszázezer magyar ember adatbázisát elkészíteni? Miért kellett ukránok kezére játszani kétszázezer magyar ember adatait?”

– sorolta.

„És ebből a szempontból mindegy, hogy politikailag mit gondolnak ezek az emberek, hogy kinek a támogatói, mit gondolnak a kormányról, róla, rólunk, teljesen mindegy. Kétszázezer magyar állampolgárról beszélünk, akinek az adatait ukránok kezére juttatták” – összegzett.