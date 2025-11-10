Szijjártó Péter: Amíg Trump lesz az elnök és Orbán Viktor a miniszterelnök, biztosan nem lesz szankció

Szóba sem került a Fehér Házban, a találkozón Trump elnökkel, hogy egy évre szólna a mentességünk az orosz olajszankciók alól – jelentette ki az Igazság órájában Szijjártó Péter. A miniszter ma újat mondott arról, hogy meddig szól egészen biztosan Magyarország mentessége.

A washingtoni Trump-találkozója után Orbán Viktor a sajtóban megjelent egyéves határidőre vonatkozó információk ellenére többször is megerősítette: időkorlát nélküli mentességre fogtak kezet az amerikai elnökkel. Ma reggel a a kormányfő azt írta a Facebook-oldalán: „Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl. Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció.”

Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezerforintos benzinárat okozott volna Magyarországon. „Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk” – tette hozzá Orbán Viktor.

„Két politikai vezető személyes megállapodása”

A mentesség kapcsán Szijjártó Péter ma az Igazság órája podcastban pedig azt mondta: olvasta azokat az álhíreket, hogy a mentességünk csak egy évre szól. De ilyen egyéves időkorlát szóba sem került a fehér házi találkozón. Akik most ilyen cikkeket írnak, hogy a megegyezés egy évre szól, azok nem ültek ott a tárgyaláson.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: ezt a megállapodást Orbán Viktor és Donald Trump kötötte, ez két politikai vezető személyes megállapodása.

„Amíg az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, addig ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz” – jelentette ki.

Azt is hozzátette: addig attól sem kell tartanunk, hogy Magyarországon óriási áremelkedés lesz amerikai szankciók miatt. A washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellendrukkere.

Az amerikai szankciók – az előzetes bejelentések szerint – november 21-től élesednek, de ez Magyarországot már nem fogja érinteni.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még Washingtonban számolt be arról újságírók előtt, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és pénteken az egyiket már be is adták, szombaton pedig a másikat is be fogják nyújtani.

Szijjártó Péterék időközben szombaton már beadták a második kérelmet is a mentesítésre.

Az Egyesült Államokban az Office of Foreign Assets Control szervezet a jogosult arra, hogy felmentést adjon a szankciós intézkedések alól. A Fehéz Házban az Orbán–Trump-csúcson született megállapodás értelmében „a Török Áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik a szankciós mentesítés. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül” – hangoztatta még pénteken Washingtonban újságírók előtt Szijjártó Péter.

Így Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – tette hozzá.



Paks II: „Sem európai, sem amerikai szankció nincsen”

Ami pedig a Paks II beruházást illeti, a szankciós mentességünk december 19-én jár le. Az amerikaiakkal kötött megállapodás pedig arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, azaz egy állandó mentességet kap a szankciók alól a Paks II, így sem európai, sem amerikai szankció nincsen – fogalmazott a miniszter.

„A magyarországi Országos Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, így most felgyorsítjuk a beruházást. Február legelején lent lesz az első beton a földben, ami azért jelentős, mert onnantól kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nemzetközi szabályai szerint ez egy építés alatt álló atomerőműnek minősül már a nemzetközi jog sztenderdjei szerint is” – hangoztatta Szijjártó Péter még Washingtonban.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)