Rejtélyes körülmények közt meghalt egy főorvosnő a szegedi kórházban, belső vizsgálat zajlik

Belső vizsgálat indult a szegedi kórházban, miután eltűnt az intézményből egy fül-orr-gégész főorvosnő, akinek később már csak a holttestét találták meg.

Korábban, a hétvégén még a rendőrség tett közzé közleményt arról, hogy eltűnt személyként keresik dr. Kett Antóniát, aki Szekszárdon fül-orr-gégész főorvosként dolgozott.

A főorvosnő november 3-án egy gerincműtéten esett át a szegedi kórházban, majd pár nappal később elhagyta a klinikát, és később már csak a holttestét találták meg.

A Blikk úgy tudja, hogy a kórházban belső vizsgálat indult, mivel nem világos, hogy a nemrég műtéten átesett orvosnő hogyan tudta elhagyni észrevétlenül a kórházat, és hogy történt-e emberi mulasztás ezzel összefüggésben.

Egy biztonsági kamera felvételei alapján Kett Antónia pénteken, november 6-én hajnali öt órakor hagyta el a szegedi idegsebészeti klinikát fekete pizsamában, papucsban, egy pulóverrel a nyakában, és a nyakán egy kötéssel.

A holttestét pedig – hosszas keresés után – szombat délután találták meg a klinikai központ melletti, használaton kívüli garázssor mögött.

Veszélyeztetett pszichés állapotban lehetett

Úgy tudni, hogy eltűnése előtt a főorvosnő már lábadozott, de nagy fájdalmai voltak, és nem jelezte a kezelőorvosának sem, hogy távozni akar. De ezt az orvos nem is engedélyezte volna az állapota miatt,

ugyanis a hatóságok szerint a nő egészségügyi és pszichés állapota miatt különösen veszélyeztetett volt, a kezelőorvosai pedig arról tájékoztatták a családot, hogy műtét után speciális ellátásra és felügyeletre szorul.

„Érthetetlen, hogy a műtét utáni megfigyelés után hogyan öltözhetett fel észrevétlenül, hogyan hagyhatta el a klinikát az orvosnő. […] Nem világos az sem, miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat, illetve hogy azoknak miért nem sikerült megtalálnia a szegedi Klinikák D épületétől alig 20 percnyire található területen az eltűnt beteget. A vizsgálatoknak erre magyarázatot kell adniuk, itt egészen nyilvánvaló az emberi felelősség, illetve hanyagság kérdése” – mondta a lapnak Barát László szegedi kutató-mentő.

A Blikk szerint a holttest igazságügyi orvostani azonosítása még folyamatban van, és a rendőrség az elsődleges nyomok alapján egyelőre kizárta az idegenkezűséget. A halál pontos okát így közigazgatási eljárás keretei közt vizsgálják.

A Délmagyarország című lap hétfőn szintén arról számolt be, hogy a nő holttestét egy helyi férfi garázsa mellett találták meg. Az illető beszámolója szerint a környéken vasárnap még mindig ott hevert néhány eldobott orvosi kesztyű és egy elvágott rendőrségi szalag, a lap pedig elhanyagolt környezetről, szemétkupacokról és nyomasztó hangulatról számolt be.

A keresésben részt vevő mentőcsapat vezetője szintén azt mondta, hogy „a terep nagyon nehezen járható volt, rengeteg szemét és bozót akadályozott minket”, és bár bíztak benne, hogy élve találják meg a nőt, de a hideg és a nedves időjárás komoly veszélyt jelentett rá.

Kiemelt kép: a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Purjesz Béla Infektológiai Klinikai és Oktatási Központ épülete az átadás napján, 2023. február 16-án. A beruházás mintegy négymilliárd forintos kormányzati támogatásból és az SZTE 340 millió forintos saját forrásából valósult meg. MTI/Rosta Tibor.