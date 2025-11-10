Országos leállás jön a Magyar Postánál: változik a postahivatalok nyitvatartása is

A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. Huszonkét postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én, szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá 5 postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet a változásra közleményében a Magyar Posta.
Ezeket a szolgáltatásokat érinti a leállás
A karbantartás november 15-én, szombaton 17 órakor kezdődik, és november 16-án, vasárnap 18 óráig tart. Ezen időszak alatt az ügyfeleknek az alábbi szolgáltatások szünetelésére kell felkészülniük:
- Csekkbefizetés, pénzfelvétel és bankkártyás tranzakciók
- Csomagfeladás és csomagátvétel
- Levélpostai küldemények feladása
- Hivatalos ügyintézés
- Online postai szolgáltatások (posta.hu)
- Csekkautomaták és csomagautomaták betárazása – kivéve a csomagok kivétele
- Posta és Sender! mobilalkalmazások
A Magyar Posta egyúttal arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakban tervezett ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék.
Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)