Országos leállás jön a Magyar Postánál: változik a postahivatalok nyitvatartása is

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.10. 13:45

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Magyar Posta Zrt. országos informatikai karbantartást hajt végre 2025. november 15-én és 16-án, amely komoly korlátozásokat okoz majd országszerte. A Posta mintegy 25 órán át tartó leállása alatt az adatközponti rendszerek megújítása és biztonsági frissítése zajlik, így a hivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni.

A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. Huszonkét postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én, szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá 5 postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet a változásra közleményében a Magyar Posta.

Ezeket a szolgáltatásokat érinti a leállás

A karbantartás november 15-én, szombaton 17 órakor kezdődik, és november 16-án, vasárnap 18 óráig tart. Ezen időszak alatt az ügyfeleknek az alábbi szolgáltatások szünetelésére kell felkészülniük:

  • Csekkbefizetés, pénzfelvétel és bankkártyás tranzakciók
  • Csomagfeladás és csomagátvétel
  • Levélpostai küldemények feladása
  • Hivatalos ügyintézés
  • Online postai szolgáltatások (posta.hu)
  • Csekkautomaták és csomagautomaták betárazása – kivéve a csomagok kivétele
  • Posta és Sender! mobilalkalmazások

A Magyar Posta egyúttal arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakban tervezett ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

nyitvatartás magyar posta

