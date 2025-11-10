Országos leállás jön a Magyar Postánál: változik a postahivatalok nyitvatartása is

A Magyar Posta Zrt. országos informatikai karbantartást hajt végre 2025. november 15-én és 16-án, amely komoly korlátozásokat okoz majd országszerte. A Posta mintegy 25 órán át tartó leállása alatt az adatközponti rendszerek megújítása és biztonsági frissítése zajlik, így a hivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni.

A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. Huszonkét postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én, szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá 5 postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet a változásra közleményében a Magyar Posta.

Ezeket a szolgáltatásokat érinti a leállás

A karbantartás november 15-én, szombaton 17 órakor kezdődik, és november 16-án, vasárnap 18 óráig tart. Ezen időszak alatt az ügyfeleknek az alábbi szolgáltatások szünetelésére kell felkészülniük:

Csekkbefizetés, pénzfelvétel és bankkártyás tranzakciók

Csomagfeladás és csomagátvétel

Levélpostai küldemények feladása

Hivatalos ügyintézés

Online postai szolgáltatások (posta.hu)

Csekkautomaták és csomagautomaták betárazása – kivéve a csomagok kivétele

Posta és Sender! mobilalkalmazások

A Magyar Posta egyúttal arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakban tervezett ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)