Menczer Tamás: Zelenszkij fenyeget, de akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első

„Ezt nézd meg! Zelenszkij fenyeget! Nézd meg, hogyan fenyegeti Zelenszkij Magyarországot” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

„Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást! Orbán Viktor elérte Washingtonban, hogy az energiaárak továbbra is Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak egész Európában” – emelte ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Hangsúlyozta: „ez nem tetszik Brüsszelnek és nem tetszik Zelenszkijnek. Szét akarják verni, le akarják rombolni a megállapodást. Ha sikerül, jön az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár.”

Kiemelte:

„ fel kell készülnünk arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek. Ezt bizonyítja Zelenszkij azonnali fenyegetése is.”

„De akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első, és minden erőnkkel védeni fogjuk a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait. Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)