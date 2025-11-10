Menczer Tamás: Zelenszkij fenyeget, de akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első

„Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást! Orbán Viktor elérte Washingtonban, hogy az energiaárak továbbra is Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak egész Európában” – emelte ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Kiemelte:
„fel kell készülnünk arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek. Ezt bizonyítja Zelenszkij azonnali fenyegetése is.”
„De akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első, és minden erőnkkel védeni fogjuk a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait. Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – tette hozzá.