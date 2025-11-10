Józsefvárosi kitérővel gurulhatnak a Tiszába a titkos dollárok

Újabb részletét tárta fel a Tényellenőr annak a szerteágazó kapcsolatrendszernek, amely révén a dollárok – némi józsefvárosi kitérővel – Magyar Péter formációjához, a Tisza Párthoz gurulhatnak. Az ügy egyik kulcsfigurája Jámbor András, Józsefváros neomarxista országgyűlési képviselője.

Magyar Péter politikai erősödését hozta a hétvégi józsefvárosi időközi helyhatósági választás, amely során az annak idején összbaloldali támogatással polgármesternek választott Pikó András embere, Horváth Alexander győzött. A fővárosi kerületben azért hívták az urnák elé a polgárokat, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület–Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Párbeszéd – A Zöldek Pártja–Szikra Mozgalom Egyesület–LMP –Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott, miután a nyilvánosság elé került egy olyan filmrészlet, amely alapján úgy tűnik, mintha kábítószer befolyása alatt lenne. Mindenesetre erre utal, hogy a kép hátterében egy férfi fehér port sorjáz csíkokra.

Megírtuk: Józsefvárosban a kampányeseményekkel párhuzamosan baloldali belháború robbant ki.

Az eleddig egységes kerületi baloldal ugyanis a Tisza Párt megjelenésével két csapatra bomlott. Egyik részük megmaradt a korábban összbaloldali támogatással polgármesterré választott Pikó András mellett, az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) azonban saját útra tért. A józsefvárosi baloldal kettéválását kiválóan érzékelteti Horváth Alexander politikai mozgása, hiszen a politikus eredetileg a DK tagja volt, menet közben azonban elhagyta Dobrev Klára pártját, és Pikó embere lett. Az MSZP és a DK pedig Horváthtal szemben saját baloldali jelöltet állított.

Kapcsolódó tartalom Az ellenzék jelöltje győzött a drogbotránnyal és zaklatási botránnyal fűszerezett időközi választáson Józsefvárosban Viszonylag sima lett a végeredmény.

A hirado.hu úgy tudja: a Tisza Párt jelezte, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester szoros szövetségesének tekinthető Pikóra az országos politikában nem tart igényt, a városvezetői posztját azonban megtarthatja abban az esetben, ha beáll a sorba, és Magyar Pétert támogatja.

Értesüléseink szerint a kerület baloldali országgyűlési képviselője, Jámbor András is „felajánlkozott” a Tiszának, az ő közeledését azonban Magyar Péter elfogadta. Az volt ennek az ára, hogy Jámbor jelezze: a Tisza eleddig még ismeretlen országgyűlési jelöltjének a javára visszalép a jövő évi országgyűlési választások során. Ez megtörtént.

Jámbor ezt követően jelezte, hogy immár a Tisza pártján áll.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában ezt mondta: „Az az alapállítás, hogy ma Magyarországon Magyar Péter a rendszerváltó ellenzék vezetője országosan, ebben a választókerületben pedig én vagyok az ellenzék vezetője.”

A politikus tiszás beágyazottságát erősíti az a minapi információ is, hogy az ő adatai is napvilágra kerültek a modern kori magyar demokrácia legnagyobb adatszivárgási botrányát jelentő Tisza Világ elnevezésű applikációból. A józsefvárosi politikus a nyíltan szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője és a marxista ideológia alapvetéseit hirdető Mérce alapítója. A Gemist nevű portálnak adott minapi interjúban pedig már azt is elárulta:

a Tiszával markáns baloldali kormányzásra készülnek.

Kijelentette: a „2022-es ellenzéki összefogásnál a mostani egy balosabb politikai ajánlat”.

Lapinformációk szerint Jámbor András nem véletlenül hozta létre a Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű szervezetet, amely a külföldről korábban Magyarországra guruló dollárok útvonalát egyengető Action for Democracy helyét is átveheti a 2026-os országgyűlési választási kampányban. Mindenesetre a SZIV körül most felbukkant az egykori DatAdat-csoporthoz köthető Ficsor Ádám és köre. Zászlóshajójukat 2016-ban ugyan átkeresztelték Estratos Digital GmbH-ra, de a bécsi cég, amely Ficsor érdekeltsége, felbukkant a Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma körül is.

Kapcsolódó tartalom Egymásnak estek a baloldali pártok a józsefvárosi kampányfinisben Baloldali belháború robbant ki Józsefvárosban a hétvégi időközi helyhatósági választások kampányfinisében.

A Tényellenőr jelentéséből tudható: közvetlenül Magyar Péter feltűnése előtt közel félmilliárd forintot küldtek Korányi Dávidék a DatAdat-birodalomnak, s ezzel újra aktívvá váltak azok a külföldi érdekkörök, amelyek fizették a baloldali összefogás 2022-es kampányát.

A Tényellenőr szerint „nagyon úgy néz ki, hogy a háttérből ugyanazok a szereplők próbálják megbuktatni a kormányt, mint akik korábban. Csak most Márki-Zay Péter helyett Magyar Péterrel kísérleteznek. Az Action for Democracy 2023-ban 1 300 000 dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt” – hivatkozik a Tényellenőr a washingtoni székhelyű szervezet éves beszámolójára.

Bajnai Gordon miniszterelnök (b) és Korányi Dávid kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár (j) áll a Capitolium előtt washingtoni látogatásukon, 2009. december 3-án (Fotó: MTI/Beliczay László)

A dokumentumból kiderül, hogy az Action for Democracy közvetlen pénzügyi kapcsolatban áll Soros György alapítványával, az Open Society Foundationnel.

A globalista pénzelosztó központként működő Action for Democracyt továbbra is az a Korányi Dávid vezeti, aki annak idején helyettes államtitkárként dolgozott Bajnai Gordon volt miniszterelnök keze alatt, majd tanácsadóként Karácsony Gergely főpolgármester munkatársa lett.

Mindez azért érdekes, mert tavaly áprilisban kiderült, hogy a Korányiék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában.

De hogy ennél is izgalmasabb legyen a történet: a Tényellenőr adatai szerint az Estratos valójában a DatAdat osztrák egysége, csupán átnevezték azt.

Kiemelt kép: Korányi Dávid és Karácsony Gergely főpolgármester (Forrás: MTVA/hirado.hu)