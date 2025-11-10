Holtan találták meg a három hete eltűnt szombathelyi férfit

Öngyilkos lett egy szombathelyi férfi, aki három héttel ezelőtt ismeretlen helyre távozott, miután balesetet okozott. Labilis érzelmi állapotba kerülhetett, miután a rendőrség bevonta a jogosítványát. Az érintett egy gyárterületre menekült, ahol egy ott parkoló busz mögött vetett véget az életének. A holttestét a jármű tulajdonosa találta meg.

Vasárnap megtalálták azt a férfit, aki néhány héttel ezelőtt okozott egy kisebb közlekedési balesetet Szombathelyen. Az incidens után nem sokkal, a rendőri intézkedés közben azonban elhagyta a helyszínt. Az érintettet azóta holtan találták meg. A Vas vármegyi hírportál szerint

a férfi egy lezárt gyárterületre ment be egy kapun átmászva, majd egy ott parkoló busz mögé ment, ahol öngyilkos lett.

A lap szerint ez a lokáció az utcáról nem látszik, ezért nem vették észre a keresőcsapatok. A holttestre a jármű tulajdonosa talált rá, majd értesítette a hatóságokat. A portál úgy tudja, a férfi labilis állapotba került az október 20-i intézkedés alatt, majd ismeretlen helyre távozott. A rendőrség a baleset után elvette a jogosítványát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)