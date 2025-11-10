Holtan találták meg a három hete eltűnt szombathelyi férfit

Vasárnap megtalálták azt a férfit, aki néhány héttel ezelőtt okozott egy kisebb közlekedési balesetet Szombathelyen. Az incidens után nem sokkal, a rendőri intézkedés közben azonban elhagyta a helyszínt. Az érintettet azóta holtan találták meg. A Vas vármegyi hírportál szerint
a férfi egy lezárt gyárterületre ment be egy kapun átmászva, majd egy ott parkoló busz mögé ment, ahol öngyilkos lett.
A lap szerint ez a lokáció az utcáról nem látszik, ezért nem vették észre a keresőcsapatok. A holttestre a jármű tulajdonosa talált rá, majd értesítette a hatóságokat. A portál úgy tudja, a férfi labilis állapotba került az október 20-i intézkedés alatt, majd ismeretlen helyre távozott. A rendőrség a baleset után elvette a jogosítványát.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!