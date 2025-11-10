Elkotyogta a tiszás politológus, hogyan akarják elvenni a 14. havi nyugdíjat

Ruff Bálint elszólta magát a balliberális Partizán műsorában – szúrta ki az Origo.hu.
„Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni” – érvelt a Partizán műsorában a Tisza Párt-közeli politológus.
Kapcsolódó tartalom
Az Origo rámutat, hogy
a Tisza Párt-közeli politológus szerint a kampányban nem szabad színt vallani erről a kérdésről,
a jövő áprilisi országgyűlési választás után viszont elő lehet hozni a népszerűtlen intézkedések kérdését.
Kiemelt kép: Ruff Bálint politológus – Fotó: Facebook