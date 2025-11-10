Műsorújság
Elkotyogta a tiszás politológus, hogyan akarják elvenni a 14. havi nyugdíjat

Szerző: hirado.hu
Forrás: Origo.hu
2025.11.10. 20:29

Elszólta magát egy interjú során a tiszás politológus, Ruff Bálint szerint a 14. havi nyugdíj elvételéről csak a választások után célszerű beszélni.

Ruff Bálint elszólta magát a balliberális Partizán műsorában – szúrta ki az Origo.hu.

„Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni” – érvelt a Partizán műsorában a Tisza Párt-közeli politológus.

Az Origo rámutat, hogy

a Tisza Párt-közeli politológus szerint a kampányban nem szabad színt vallani erről a kérdésről,

a jövő áprilisi országgyűlési választás után viszont elő lehet hozni a népszerűtlen intézkedések kérdését.

Kiemelt kép: Ruff Bálint politológus – Fotó: Facebook

