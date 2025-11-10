E.coli baktériummal fertőzött az ivóvíz két várpalotai laktanyában

Veszélyes baktérium került két katonai létesítmény ivóvizébe Várpalotán – írta meg a Veol.hu cikke alapján a Blikk. A bulvárlap elérte a település polgármesterét is, aki elmondta, hogy a fertőzés nem került ki a lakossági vízhálózatba. Campanari-Talabér Márta azt is hozzátette: a városi vízhálózatból több alkalommal is vettek mintát, amelyeknek minden esetben negatív volt az eredménye. A soron következő eljárást hétfőn ismétlik meg.

A Veol.hu számolt be elsőként, hogy néhány nappal ezelőtt először a várpalotai Kossuth, majd a Mandulás laktanya ivóvízrendszerében mutatták ki az Escherichia coli, más nevén E. coli baktériumot.

„Bár a fertőzés csak a laktanyák belső rendszerét érinti, a város lakóit is érzékenyen érintheti a hír, különösen, ha a probléma a teljes hálózatra is kiterjedne”

– közölte közösségi oldalán Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere. A városvezető kiemelte: az E. coli fertőzés mindkét esetben csak a belső hálózatot érinti, vagyis a lakossági hálózat nem fertőződött meg kólibaktáriummal.

„A városi vízhálózat biztonságáról több kontrollmintavétel is készült, ezek eddig negatív eredményt mutattak. Ez kedvező jel, hiszen azt jelenti, hogy a fertőzés nem terjedt át a közösségi vízellátásra”

– mondta, hozzátéve, hogy hétfőn megismétlik a mintavételt.

A hatóságok hangsúlyozták: amennyiben változás történik, az önkormányzatot, valamint minden érintett közintézményt, így óvodákat, iskolákat, szociális és egészségügyi intézményeket is haladéktalanul értesíteni fognak, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Mi az az E. coli fertőzés?

Az E. coli fertőzést egy baktérium okozza, ami leggyakrabban szennyezett étellel vagy vízzel terjed. A fertőzés tünetei lehetnek hasmenés, hasi görcsök, hányinger és láz; súlyos esetben vesekárosodást is okozhat. Alapos kézmosással, élelmiszerek megfelelő hőkezelésével és tiszta víz fogyasztásával megelőzhető a fertőzés. Enyhébb esetekben pihenés és folyadékpótlás elegendő, súlyos fertőzés esetén orvosi kezelés szükséges.

Kiemelt kép: E. coli baktériumok mikroszkóp alatt (Fotó: Wikimedia/Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH)