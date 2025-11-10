Bébiételt és egy kekszet is visszahívnak a forgalomból, utóbbi penészes lehet

Egy Nestlé bébiételt és a Spar egyik kókuszos kekszét is visszahívják mikrobiológiai szennyeződés miatt – jelentette be az MTI-hez eljuttatott közleményében az NKFH. A Nestlé Pizsama Hami kekszes ízesítésű folyékony gabonás bébiételben és a Spar Free From kókuszos kekszében egyaránt mikrobiológiai eltérést mutattak ki a hatósági ellenőrzés alatt. Utóbbiban esetleges penész fordulhat elő.

Visszahívják a Nestlé Pizsama Hami kekszes, folyékony gabonás bébiételt – 2×200 milliliter –, miután a termékben a hatósági ellenőrzés alatt mikrobiológiai eltérést mutattak ki – írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amiről az Index is beszámolt.

Mint írják, a Nestlé Hungária Kft. az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Közölték, hogy az NKFH a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, így megsemmisítését vagy elszállítását is nyomon követi.

Egy kekszterméket is visszahívnak

A bébiétel mellett továbbá a Spar Free Form kókuszos kekszének – 150 gramm – is a visszahívását kezdeményezte a fogyasztóvédelmi hatóság, miután szintén mikrobiológiai eltérést tapasztaltak a termékben. Ahogyan írták, esetleges penész lehet a kekszekben.

A Spar Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

