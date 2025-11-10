Műsorújság
A szeizmológiai obszervatórium szerint 161 földmozgást regisztráltak októberben a Kárpát-medencében

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.10. 11:18

Októberben 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az intézmény hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: októberben 43 természetes eredetű földrengést és 118 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Hozzátették, a hónapban két, a lakosság által is észlelt földrengés pattant ki. Október 16-án egy 2,1-es magnitúdójú rengés keletkezett Pest vármegyében, Inárcs közelében. Október 22-én pedig egy erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést érzett széles körben a lakosság Csongrád település környezetében.

Kiemelt kép: illusztráció. (Fotó: MTI/Beliczay László)

