Változékony időre számíthatunk, de az eső elkerül minket

Szerző: hirado.hu
2025.11.09. 06:30

Szerző: hirado.hu
A legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, legalább pár órára kisüt a nap, ugyanakkor néhol maradhatnak tartósan borult tájak – írja a HunagroMet.
Kép forrása: met.hu
Időszakos eső leginkább az északkeleti megyékben valószínű, de délutántól ott is egyre kevésbé lesz jellemző. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

 A csúcsérték általában 11 és 14 fok között várható.

De a tartósan borult részeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Kép forrása: met.hu
A derült tájakon ismét terjeszkedik a felhőzet, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult ég valószínű. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Helyenként párásság, köd képződhet. Gyenge marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

