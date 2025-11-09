Szijjártó Péter: Ha nem Orbán Viktor lenne a miniszterelnök, a magyar családoknak karácsonyra háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája

Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája – írta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter felidézte, pénteken Washingtonban azonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhat kőolajat és földgázt, ezzel pedig

változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárait.

„Érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek. Szerintem az is mindenki számára világos, hogy ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni” – fogalmazott a miniszter, megjegyezve, hogy „valaki például azért nem, mert az amerikai elnök nem tudja róla, hogy kicsoda”.

„Lehet kukorékolni, hülyeségeket beszélni, de a nemzetközi politika komoly dolog”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozója után a washingtoni magyar nagykövetségen 2025. november 7-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)