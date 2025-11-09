Siklósi Beatrix: Ígéretesen indul a Jónak lenni jó! kampány

Már néhány nappal az indulás után több mint 15 millió forint gyűlt össze a közmédia idei Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányában, amely ezúttal a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek támogatása érdekében zajlik – mondta a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója vasárnap reggel.

Siklósi Beatrix a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában emlékeztetett arra, hogy a 15. alkalommal zajló kampány idén a helyben, Munkács környékén működő KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány támogatása érdekében zajlik.

Őket az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével hívásonként és SMS-enként 500-500 forinttal lehet támogatni, s ugyan még csak néhány napja indult el az adománygyűjtés, az adományvonalon már közel 11 millió, az átutalásokon keresztül pedig további 4-4,5 millió forint gyűlt össze számukra – emelte ki.

A csatornaigazgató reményét fejezte ki, hogy még rengeteg felajánlás érkezik december 21-ig, amikor is a közmédia csatornáin egésznapos műsorfolyam is segíti a gyűjtést.

Siklósi Beatrix felidézte, hogy három évvel ezelőtt volt már egy rendkívüli Jónak lenni jó! az ukrajnai háború miatt, de most kifejezetten a gyerekeket szeretnék segíteni a KEGYES-en keresztül.

Közel nyolc éve működik Munkács környékén önkéntesekkel az alapítvány, s a helyi gyermekkórházat, az ott kezelt gyerekeket igyekeznek segíteni a szervezetben munkálkodók – fejtette ki, kiemelve, hogy az alapítvány igyekszik gondoskodást, támogatást biztosítani az arra szoruló helyi gyerekeknek.

Kitért rá, hogy a szervezeten keresztül kárpátaljai gyermekotthonokba is juthat a felajánlásokból, ami azért is lenne fontos, mert ezekbe az intézményekbe egyre több gyermek kerül, így elkel a támogatás.

Siklósi Beatrix kiemelte, az alapítvány számára felajánlott adományok bizonyosan eljutnak a céljukhoz, hiszen hivatalosan bejegyzett alapítványról van szó, amely magyarországi számlaszámmal is rendelkezik, így az utalások és a 1358-as vonalon érkező összegek is közvetlenül a szervezethez kerülnek.

A projektvezető elmondta, vannak, akik visszatérően támogatják a Jónak lenni jó! céljait, mert látják, hogy hiteles kampány zajlik évről évre, ezzel együtt folyamatosan igyekeznek újabb vállalatokat meggyőzni, hogy segítsenek a nemes ügyek érdekében.

Hozzátette, az embereket is meg kell szólítani, nyilvánvalóvá kell számukra tenni, mekkora segítséget jelent, ha támogatást nyújtanak a rászorulókat segítő szervezeteknek.

Siklósi Beatrix felhívta a figyelmet arra is, hogy a KEGYES Alapítvány önkéntesei szeretnének egy olyan – Kárpátalján még nem létező – átmeneti otthont létrehozni, amelyben szülők, gyerekek, csonka családok vagy édesapjukat elveszített félárva gyerekek egy ideig otthonra lelhetnek.

„Ha annyi pénz összegyűlik, hogy ez meg tud épülni, akkor szerintem már megint nem éltünk hiába” – mondta a projektvezető.

Kiemelt kép: Siklósi Beatrix, az Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)