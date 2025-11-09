Leiskolázta Orbán Balázs a magyar delegáció washingtoni sikerén fanyalgó ukrán elnököt

Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország (az Egyesült Államokkal szövetségben) a béke pártján áll – mutatott rá a közösségi oldalán publikált bejegyzésben Orbán Balázs.

Orbán Balázs a közösségi médiában reagált a Trump–Orbán-csúcs sikerein fanyalgó ukrán elnök kijelentéseire.

„ Senki sem kényszeríthet minket arra, hogy a magyar érdekek ellen cselekedjünk!” – szögezte le a kormánypárti politikus.

„Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban.

Zelenszkij elnök ezt kérte számon Magyarországon: azt állítja, hogy aki nem az ukrán érdeket képviseli, az szükségszerűen az oroszoknak kedvez” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója, utalva az ukrán elnök azon sajtótájékoztatójára, amely során a Trump–Orbán-csúcs kapcsán fanyalgott és sértő megjegyzéseket tett a magyar delegációra.

Orbán Balázs emlékeztetett, hogy az ukrán elnök szerint a magyar tárgyalódelegáció „Oroszország élő üzenetszolgálata volt az Egyesült Államokban”, és hazánk „Moszkva retorikáját szolgálja”, amikor nemet mond az ukrán EU-csatlakozásra.

„Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy

Magyarország (az Egyesült Államokkal szövetségben) a béke pártján áll.

Ez azt jelenti, hogy nem egyik vagy másik harcoló fél érdekeit szolgáljuk, hanem a biztonságot és a gazdasági stabilitást tartjuk szem előtt – akkor is, ha ezzel gyakran egyedül maradunk Európában” – szögezte le a kormánypárti politikus, aki a folyton követelődző ukrán elnököt arra is emlékeztette, hogy humanitárius és nemzeti érdek alapon most is együttműködik Magyarország Ukrajnával, például az energetika terén.

„De senki – még Zelenszkij elnök sem – várhatja el, hogy Magyarország a magyar helyett ukrán érdeket szolgáljon”

– szögezte le Orbán Balázs, aki azt is megjegyezte, hogy ugyanez vonatkozik Ukrajna EU-csatlakozására is: a magyar emberek az erről szóló véleménynyilvánító szavazáson világosan döntöttek, és nemet mondtak Ukrajna gyorsított csatlakozására.

„Így Ukrajna elnökétől ugyanazt kérjük, amit Trump elnök is kért Brüsszeltől:

tartsa tiszteletben a magyarok döntését, és adja meg a Magyarországnak járó tiszteletet”

– fogalmazott Orbán Viktor politikai igazgatója.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)