Burkolatfelújítás miatt két autópályán is forgalomkorlátozások lépnek életbe, jelentős torlódásokra kell számítani

Burkolatfelújítási munkálatok miatt korlátozások lesznek az M5-ös autópályán a soroksári csomópont közelében, valamint az M0-s 7-es főúti csomópontjában – közölte a Magyar Közút vasárnap az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint hétfő reggeltől előreláthatólag 21-én estig, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a soroksári csomópont előtt egy szakaszon lezárják a külső és a lassító sávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat. A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás.

Ugyanebben az időszakban a 10. jelű csomópontban az M0-s autóút Győr felé vezető oldalán a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút szakemberei.

A térségben sebességkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról Diósd, Budapest irányába – írták.

Közölték, a munkálatokra és a korlátozásokra előjelző táblák is felhívják a figyelmet. A közlekedőknek még indulás előtt ajánlott tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről az Útinformon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás