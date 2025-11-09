Baleset történt az ajkai erőműben, egy férfi életveszélyes égési sérüléseket szenvedett

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint szombaton karbantartási munka közben a kiáramló forró por okozott súlyos sérülést a Bakonyi Erőműben. A helyszínre esetkocsival kivonuló alapítványi mentőszolgálat közlése szerint a sérült mintegy 8 méter magasan feküdt egy 6 négyzetméteres tetőn, súlyos állapotban.
Mint írták, a sérültet csak egy másik épületből lehetett megközelíteni a munkások által lefektetett fapadlókon keresztül.
A helyszínen csak korlátozott ellátást lehetett alkalmazni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz.
Fájdalomcsillapítás és stabilizálás után a súlyos sérültet helikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították, a két másik sérültet az ajkai kórházban látták el – olvasható a bejegyzésben.
Kiemelt kép: A drónnal készült felvételen az ajkai Bakonyi Erőmű Zrt. épületegyüttese 2023. június 16-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)