A Tisza Pártnak kell viselnie a felelősséget az adatvédelmi incidens után – jelentette ki Ifj. Lomnici Zoltán

A Tisza Párt nem járt el kellő gondossággal a szimpatizánsok által rájuk bízott adatokkal kapcsolatban, ezért viselnie kell a felelősséget – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont tudományos igazgatója szombaton reggel az M1 műsorában.

Bűncselekmény lehet Magyar Péter pártjának adatszivárgása az Adatvédelmi Hatóság szerint

Az alkotmányjogász kiemelte, hogy a személyes adattal visszaélésnél elég az eshetőleges szándék vagy a gondatlanság is, hogy valaki ezt a típusú bűncselekményt elkövesse. A büntető törvénykönyv vonatkozó szakasza nem minden esetben vár el szándékosságot – hívta fel a figyelmet.

Közölte, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket az általános adatvédelmi rendelet, a magyar infótörvény és a Btk. szabályozzák, és mindenhol ott van, hogy a személyes adattal visszaélésnél azt kell megnézni, hogy kinek az érdekében állt az adatbázisnak az összeállítása.

Kijelentette, hogy a Tisza applikációjának létrehozása a Tisza Párt érdeke volt, s az ő döntésük volt az is, hogy nem európai uniós fejlesztőt választanak a programozáskor.

„Innentől kezdve a felelősséget viselniük kell, mert ez az egész platform az ő érdekükben működött” – húzta alá.

Kapcsolódó tartalom A Tisza Világ applikációt érintő súlyos adatvédelmi anomália uniós jogi vetületei

Szerinte a Tisza Párt feladata lett volna megvédeni az adatbázisban szereplő személyek adatait, viszont nem jártak el kellő gondossággal. Ugyan a Tisza Párt, a hozzá kapcsolódó NGO-k és baloldali platformok védik a helyzetet, megpróbálják a hírhozókat megbélyegezni – fogalmazott, rögzítve, hogy a hír az, hogy 200 ezer magyar ember adatait nem volt képes megvédeni ez a rendszer.

Lomnici Zoltán szerint ki kell derülnie, ki rendelte, ki működtette, mert ők a felelősek az adatok napvilágra kerüléséért.

Az alkotmányjogászt annak kapcsán is kérdezték, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint Varga Zs. András alkalmatlan a Kúria vezetésére, mert a Kúria közleményben figyelmeztetett, hogy eljárásokat indíthatnak a Tisza applikációjában regisztrált bírák ellen.

Lomnici Zoltán ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a legrosszabb reakció, (…) amit a Tisza Párt elnöke tett, megfenyegette a Kúria elnökét, ugyanis az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az unió alapjogi chartája írja elő, hogy a bírák fenyegetésmentesen végezhessék a munkájukat, ennek megsértése pedig tagállami szankciót kell, hogy maga után vonjon – hívta fel a figyelmet.

A bíróságok esetében pedig például Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Egyesült Királyságban is olyan szabályozás van, hogy a pártatlanság látszatát fenn kell tartani, van, ahol egyáltalán nem lehet politikai tevékenységet végezni, valahol részben megengedett – közölte.

Azért lehet aggályos általánosságban szerinte, hogy ha bírók is regisztráltak,

ugyanis sajtóhírek szerint az applikációban olyan kategóriák vannak, mint támogató, aktivista, azaz besorolták az embereket.

Az adatszivárgás kapcsán napvilágra került információkkal kapcsolatban rögzítette, hogy a jogszabályok szerint mindent meg kell tennie az adatgazdának azért, hogy megvédje az adatokat, az pedig csak egy másodlagos kérdés, hogy ezekkel az adatokkal aztán a közérdekű információkhoz való jog keretében esetlegesen médiumok vagy más platformok mit kezdenek – vélekedett.

Közölte: határozott álláspontja szerint a Tisza app valójában a választási regisztráció előszobája, ami ugyan az Egyesült Államokban legális, de Magyarországon, illetve a legtöbb uniós tagállamban tilalmazott.

Tehát ők nem egy adatbázist akartak csupán építeni, hanem gyakorlatilag ide regisztráltak a választóik – állította.

Kapcsolódó tartalom Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza Párt adatvédelmi botrányában Az adatok akár illetéktelen kezekbe is kerülhettek.

Kiemelt kép: hirado.hu/Horváth Péter Gyula