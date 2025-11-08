Szijjártó Péter: Magyarország korlátlan időre kapta a szankciók alóli mentességet

Hangsúlyozta, a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.
👀Jönnek az álhírek… Figyeljetek❗️
Közzétette: Szijjártó Péter – 2025. november 8., szombat
A miniszter kijelentette, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. „Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttmûködési megállapodást ír alá Washingtonban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/KKM)