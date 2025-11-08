Műsorújság
Szijjártó Péter: Magyarország korlátlan időre kapta a szankciók alóli mentességet

Forrás: MTI
2025.11.08. 17:31

Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton közösségi oldalán.

Hangsúlyozta, a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.

👀Jönnek az álhírek… Figyeljetek❗️

Közzétette: Szijjártó Péter – 2025. november 8., szombat

A miniszter kijelentette, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. „Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Kiemelt kép:  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttmûködési megállapodást ír alá Washingtonban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/KKM)

szankció Donald TrumpOrbán ViktorSzijjártó Péter Egyesült Államok

