Szeles, viharos időjárásra kell készülnünk a hétvégén

Kép forrása: met.hu

A nyugati megyékben kisebb az esély csapadékra, illetve ott inkább csak szitálás, gyenge eső fordulhat elő. Gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 9 és 14 fok között várható

De Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein 15, 17 fok között alakulhat a maximum. Késő estére 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kép forrása: met.hu

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de a zárt felhőtakaró éjszaka északkelet felé helyeződik.

Mögötte nyugat, délnyugat felől csökken a felhőzet, ezzel együtt viszont ezeken a tájakon köd, rétegfelhőzet képződik. Az ország keleti, északkeleti felén továbbra is többfelé kell számítani esőre, záporra, míg nyugatabbra kicsi a csapadék esélye.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, viszont délkeleten a déli irányba forduló szél hajnalban megélénkülhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Varga György