Szalay-Bobrovniczky: Washingtonban HIMARS rakéta-beszerzésről is tárgyaltunk

A honvédelmi miniszter a washingtoni, Trump-találkozó után a hirado.hu-nak nyilatkozva megerősítette: HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban. Egy 3-5 éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően – az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

A Fehér házi tárgyalásokon most már

elhárultak azok az akadályok, amelyeket még a Biden-adminisztráció alatt a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben, politikai okokból.

A korábbi demokrata adminisztráció elutasította azoknak a tervezett beszerzéseknek a teljesítését is, amelyeknél adott esetben már kifizetett megrendelés volt – emlékeztetett a honvédelmi miniszter, aki munkatársunk kérdésére a Fehér házi Trump találkozó után a Washingtonból Magyarország felé tartó repülőúton válaszolt.

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon

a Trump-adminisztráció részéről ugyanakkor egyértelművé tették; azokon a területeken, melyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, lehetőségünk lesz erre.

„Van egy listánk, egy 10 évre előrevetített haderőfejlesztési terv, amely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

„Ezek között van olyan megoldás, melyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb, ilyen a rakétatüzérség is” – jelentette ki.

A kérdésünkre, hogy a HIMARS is a listán szerepel-e – ahogy erre Orbán Viktor miniszterelnök a WizzAir fedélzetén tartott sajtótájékoztatója előtt célzott – Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: igen,

a HIMARS rakétatüzérségi eszköz egy olyan képesség, „mely Magyarország stratégiai-védelmi elrettentési hálóját távolabbra tudja kihúzni, mint a jelenlegi.

Ez nagy értéket jelentene. Valóban a HIMARS az a technológia, amelyre a legvalószínűbb megoldásként lehet tekinteni” – jelentette ki.

Munkatársunk kérdésére, hogy 2023-ban, amikor arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államoktól HIMARS rakétatüzérségi eszközöket vásárolunk, akkor a kiszivárgott információk szerint 20-24 tüzérségi eszközről, illetve 100 rakétáról volt szó, Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált: ez nem a pontos szám, de a nagyságrendet tekintve körülbelül ennyiről lehet beszélni, ugyanakkor mindezek beszerzéséhez előzetes amerikai kongresszusi felhatalmazás kell. A tüzérségi eszközök, a rakéták beszerzése egy hosszú folyamat, akkor is, ha már megvan a kongresszusi felhatalmazás – mutatott rá a miniszter.

Kapcsolódó tartalom Erősödik a magyar haderő: 56 új Gidrán harcjárművel bővül majd a Honvédség flottája

Munkatársunk kérdésére Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: már folytak előkészítő tárgyalások, most pedig Washingtonban ő is tárgyalt a Pentagonban. A folyamatot illetően egy 3-5 éves periódust jelölt meg, „ami elméletileg elképzelhető” szerinte.

A HIMARS ugyanis kifejezetten keresett fegyverrendszer, a beszerzéseknél „sorállás” van,

ezért határidőt sem lehet pontosan mondani – közölte.

Ami pedig a beszerzési költségeket illeti, arra a kérdésünkre, hogy összességében ez megközelítheti-e az 1200 milliárd forintot, vagy több is lehet, a miniszter azt mondta: ezt nem lehet pontosan még meghatározni, ez nagyon sok tényezőtől függ.

Kapcsolódó tartalom Egyedülálló új képességgel bővül Magyarország hadereje – jelentette be a honvédelmi miniszter

Bele kell számolni majd az eszközbeszerzés konkrét beszerzése árán túl az ehhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket, kiképzési, toborzási és más költségeket. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, és egy nagyon komplex beszerzés is lesz, az árfolyamtól, időtől, szállítási határidőtől is függ majd egy ilyen összeg – nyilatkozta a honvédelmi miniszter a WizzAir fedélzetén.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Tytus Zmijewski)