Orbán Viktor a WizzAir fedélzetén: Korlátlan időre kaptunk mentességet, „jó napot”

Orbán Viktor a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott Fehér házi megbeszélés után a WizzAir fedélzetén válaszolt kérdésekre. Munkatársunk kérdésére a miniszterelnök megerősítette:
korlátlan időre kapott Magyarország mentességet az orosz energiaszankciók alól.
„Én az elnökkel kötöttem megállapodásokat. Ezeket le fogják írni határozatokban. Ez egy elnöki rendszer Amerikában és az elnök azt mondta: az úgy lesz, hogy időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankció alól, amely a Török Áramlatot és a Barátság olajvezetéket sújtotta volna” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: az a szankció nincs, „jó napot!”
„Ez konzervatív, óvatos becsléssel azt jelenti, hogy
1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat”,
és a fűtési szezon kezdetén két és félszer vagy talán háromszor lett volna nagyobb a gázszámla a mentesség nélkül. „Ekkora bajtól óvtuk meg magunkat” – jelentette ki a miniszterelnök a kérdésünkre válaszolva.
„Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt, a háború hozta” – tette hozzá a kormányfő az uniós szankciók sorát is említve.
„Képzeljük el a magyar gazdaságot, hogy lettünk volna versenyképesek, ha az energia árszint megnövekedett volna a két és félszeresére? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövője tekintetében” – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök kifejtette, „nagy bajtól mentettük meg magunkat. De ez egy ilyen szakma,
időnként becsap a ménkű, ilyenkor villámhárítót kell szerezni,
ez a villámháború tegnap működött” – fogalmazott.
A Patrióta is ebben a témában kérdezte Orbán Viktort mondván, hogy a CNN-en egyéves határidő jelent meg a magyar mentességgel kapcsolatban. A miniszterelnök erre úgy fogalmazott:
„kezet fogtam az amerikai elnökkel arra”, hogy korlátlan időre szól a mentesség.
Annak, aki nem hiszi, azt tudja mondani, egy év múlva térjenek erre vissza, és akkor majd meglátja.
Orbán Viktor: Trump elnök döntött, időhatár nélkül mentesülünk a szankciók alól
