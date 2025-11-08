Orbán Viktor a WizzAir fedélzetén: Korlátlan időre kaptunk mentességet, „jó napot”

A miniszterelnök az MTVA kérdésére a Trump-találkozó után, a Washingtonból Budapestre tartó repülőúton megerősítette: az amerikai elnökkel kötött megállapodást, Magyarország korlátlan időre kapott mentességet az orosz energiára kivetett amerikai szankciók alól.

Orbán Viktor a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott Fehér házi megbeszélés után a WizzAir fedélzetén válaszolt kérdésekre. Munkatársunk kérdésére a miniszterelnök megerősítette:

korlátlan időre kapott Magyarország mentességet az orosz energiaszankciók alól.

„Én az elnökkel kötöttem megállapodásokat. Ezeket le fogják írni határozatokban. Ez egy elnöki rendszer Amerikában és az elnök azt mondta: az úgy lesz, hogy időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankció alól, amely a Török Áramlatot és a Barátság olajvezetéket sújtotta volna” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: az a szankció nincs, „jó napot!”

„Ez konzervatív, óvatos becsléssel azt jelenti, hogy

1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat”,

és a fűtési szezon kezdetén két és félszer vagy talán háromszor lett volna nagyobb a gázszámla a mentesség nélkül. „Ekkora bajtól óvtuk meg magunkat” – jelentette ki a miniszterelnök a kérdésünkre válaszolva.

„Nem mi hoztuk a magunk fejére ezt a bajt, a háború hozta” – tette hozzá a kormányfő az uniós szankciók sorát is említve.

„Képzeljük el a magyar gazdaságot, hogy lettünk volna versenyképesek, ha az energia árszint megnövekedett volna a két és félszeresére? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövője tekintetében” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette, „nagy bajtól mentettük meg magunkat. De ez egy ilyen szakma,

időnként becsap a ménkű, ilyenkor villámhárítót kell szerezni,

ez a villámháború tegnap működött” – fogalmazott.

A Patrióta is ebben a témában kérdezte Orbán Viktort mondván, hogy a CNN-en egyéves határidő jelent meg a magyar mentességgel kapcsolatban. A miniszterelnök erre úgy fogalmazott:

„kezet fogtam az amerikai elnökkel arra”, hogy korlátlan időre szól a mentesség.

Annak, aki nem hiszi, azt tudja mondani, egy év múlva térjenek erre vissza, és akkor majd meglátja.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor közösségi oldala