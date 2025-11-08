Megcáfolta a BBC kétes eredetű állításait Magyarország szankciómentességével kapcsolatban a Külügyminisztérium

A BBC egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy Donald Trump csupán egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól – hívta fel a figyelmet rá a 24.hu
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter azonban az Egyesült Államokban tartott sajtótájékoztatójukon azt jelentették be, hogy
Magyarország „általános és időkorlát nélküli mentességet” kapott a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.
Mindezt Szijjártó Péter szombat reggeli közleményében is megerősítette.
A 24.hu megkereste a Külügyminisztériumot, ahonnan megerősítették: földgázt Magyarország továbbra is korlátozás nélkül tud beszerezni.
