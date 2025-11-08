Műsorújság
Megcáfolta a BBC kétes eredetű állításait Magyarország szankciómentességével kapcsolatban a Külügyminisztérium

Szerző: hirado.hu
2025.11.08. 14:41

| Szerző: hirado.hu

A BBC meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt állította, hogy Magyarország csak egy évre kapott mentességet az orosz energiaügyi szankciók alól, ám a Külügyminisztérium szerint Orbán Viktor és Szijjártó Péter bejelentése továbbra is helytálló.

A BBC egy meg nem nevezett fehér házi tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy Donald Trump csupán egy évre mentesítette Magyarországot az orosz olaj- és gázvásárlások miatt bevezetett amerikai szankciók alól – hívta fel a figyelmet rá a 24.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter azonban az Egyesült Államokban tartott sajtótájékoztatójukon azt jelentették be, hogy

Magyarország „általános és időkorlát nélküli mentességet” kapott a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.

Mindezt Szijjártó Péter szombat reggeli közleményében is megerősítette.

A 24.hu megkereste a Külügyminisztériumot, ahonnan megerősítették: földgázt Magyarország továbbra is korlátozás nélkül tud beszerezni.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Martin Divisek

Barátság olajvezetékkőolajkőolajvezetékszankcióTörök Áramlat Donald TrumpOrbán ViktorSzijjártó Péter Egyesült Államok

