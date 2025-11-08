Így vergődtek Magyar Péter támogatói, akik bagatellizálni próbálták a Trump–Orbán-csúcs jelentőségét – VIDEÓ

Ironikus posztban mutatta be a közösségi médiában a XXI. Század Intézet vezető elemzője, hogyan próbálták meg fanyalogva bagatellizálni a Magyar Pétert támogató véleményformálók és baloldali orgánumok a történelmű jelentőségű Trump–Orbán-csúcstalálkozót.

Finom iróniával kommentálta Deák Dániel a Facebookon publikált videóban, hogy a balliberális sajtó vért izzadva próbálta úgy keretezni az amerikai elnök és a magyar kormányfő találkozását, mintha annak nem lenne komoly jelentősége.

„Egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy itt jól fog kijönni Orbán ebben az egész történetben. Egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg sikerrel fog járni az egész történet” – fanyalgott a videóban Horn Gábor.

A Partizán műsorából is látható egy részlet, ahol Gulyás Márton vendége próbálta kicsinyíteni a washingtoni látogatás súlyát, ám a műsorvezető elismerte, hogy

megkülönböztetett tisztelettel fogadta a magyar kormányfőt az Egyesült Államok elnöke.

„Ez már Gulyás Mártonnak is kellemetlen volt, de még a Telex is megírta a találkozót követően, hogy Orbán Viktor mindent elért, amit szeretett volna. Hát igen, erre mondják, hogy

a kutya ugat, a karaván halad”

– fogalmazott az elemző.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)