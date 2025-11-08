Ferencz Orsolya: Pikó András végig hazudta a kampányt, polgármesteri legitimációjának vége

Lemondásra szólította fel Ferencz Orsolya Pikó Andrást, aki tisztában volt vele, hogy Horváth Alexander képviselőként vett részt drogbulikban.

„Kiderült, Pikó András bizalmasa kitálalt, eszerint a baloldali polgármester végig tudatosan hazudott a közvéleménynek, hazudott saját választóinak, hazudott Józsefvárosnak. Kiderült,

Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje, már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban”

– mutatott rá Ferencz Orsolya fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán publikált videóban.

„Pikó András és Horváth Alexander tehát végighazudták a kampányt,

mikor azzal mentegették magukat, miszerint Horváth Alexander drogbulis szelfije évekkel ezelőtt készült” – hangsúlyozta Ferencz Orsolya, aki szerint Pikó András polgármesteri legitimációjának vége.

„Kérem ezegyszer tegye meg a felelős lépést, és mondjon le, és vigye magával a drogbulik királyát, Horváth Alexandert is!” – követelte a kormánypárti politikus.

Kiemelt kép: Pikó András, a VIII. kerület közös ellenzéki polgármestere az új összetételű Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)