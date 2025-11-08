Donald Trump az Orbán Viktorhoz fűződő barátságáról vallott – VIDEÓ

Baráti hangulat uralkodott a Fehér Házban Orbán Viktor látogatásakor. Az amerikai elnököt lenyűgözte a magyarok ajándéka és több ízben is dicséretekkel halmozta el Orbán Viktort – derül ki a magyar kormányfő közösségi oldalán publikált, a kulisszák mögé betekintést nyújtó videóból.

„Viktor az én emberem!” – jelentette ki Donald Trump

„Köszönöm a meghívást” – mondta Orbán Viktor, miközben az őt fogadó amerikai elnökkel üdvözölték egymást.

„Nagyszerű vezető”

– hangsúlyozta Donald Trump a világsajtó képviselői előtt, miközben Orbán Viktorra mutatott, ezt követően elindultak a Fehér Házba, ahol az Egyesült Államok politikai elitje előtt is úgy konferálta fel az elnök a magyar kormányfőt, hogy

ő Európa legerősebb vezetője.

A kulisszák mögötti történésekbe betekintést kínáló felvételen látszik, ahogy J. D. Vance amerikai alelnök szívélyesen üdvözli Orbán Viktort, aki ezután a magyar delegációt fogadó miniszterekkel is kezet fog.

„Hány illegális migráns van az országotokban?” – szegezte a kérdést Trump a magyar miniszterelnöknek, aki közölte, hogy „nulla”, ez a válasz pedig nagyon tetszett az amerikai kormány oszlopos tagjainak.

Donald Trump beszélt a közelgő magyarországi választásokról is.

„A választás közeledik a számára, és legutóbb, amikor támogattam, 30 ponttal nyert, tudjátok most újra támogatom”

– jelentette ki az elnök, majd beljebb kalauzolta Orbán Viktort, aki írt a Fehér Ház könyvébe, majd átadta a magyarok ajándékát, egy egyedi porcelánt, amivel lenyűgözte az elnököt, aki közös fotót készíttetett, amelyen az ajándékkal és Orbán Viktorral áll, hogy elküldhesse feleségének a first ladynek is.

„Kezdetek óta barátok vagyunk”

– mondta Orbán Viktorról az Egyesült Államok elnöke.

„Köszönöm, elnök úr” – reagált Orbán Viktor.

A kulisszák mögötti történésekbe betekintést kínáló videóból kiderül, hogy Magyarország és Amerika vezetője nem pusztán közös politikai értékrendszerük miatt, hanem a hosszú évekre visszanyúló barátságuk miatt is könnyedén szót értenek egymással.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)