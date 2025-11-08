Cáfolta a Mol a pletykákat: nem elég a régió biztonságos ellátásához csak az Adria-vezeték

Az Adria-vezeték kapacitása kapcsán megjelent sajtóhírek következtetései nem tükrözik a Mol álláspontját. Továbbra is kitartunk amellett, hogy a régió biztonságos ellátásához legalább két teljesértékű, megbízható vezetékre van szükség. Az Adria-vezeték jelenleg csak kiegészítő szerepet tölt be, nem nőtt fel a feladathoz – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

„Korábbi becsléseink és feltételezéseink alapján, ha a Janaf a szükséges mennyiséget le tudná szállítani a magyar határra, a finomítóink akkor is maximum 80 százalékos hatékonysággal tudnának működni, számolva azzal is, hogy bizonyos kőolajfajták esetében változik a termékkihozatal.

De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Janaf kapacitása és szállítási képessége nem bizonyított, amit jól mutat az is, hogy a tegnapi napon a Janaf nem tudta leszállítani határidőre a megrendelt mennyiséget. Ez tovább fokozza az Adria-vezeték valós képességével kapcsolatos bizonytalanságot”

– tartalmazza a közlemény.

Mint írták, a Mol szeretne tisztán látni a kérdésben, de a Janaf egyelőre a horvát vezetékszakasz állapotfelmérésének eredményét és a karbantartási tervet sem osztotta meg. „Egyelőre az ellentmondásos kapacitásteszteken és a késedelmes szállításon túl nem tudunk semmit az Adria-vezeték horvát szakaszáról” – közölte a társaság.

A Mol ezzel a bejelentésével ellenmondott a sajtóban megjelent híreszteléseknek, miszerint az olajtársaság el tudná látni a finomítóit az Adria-vezetéken keresztül.

Egy korábban, a Mol által kiadott pénzügyi jelentéséhez csatolt részvényesi tájékoztatóban az volt olvasható, „ha a Barátság-vezetéken szállított kőolaj mennyisége jelentősen visszaesne, a Mol növelni tudná az Adria-vezeték kihasználását, és a szárazföldi finomítóinak beérkező mennyiségét körülbelül 80 százalékban így is fedezni tudná, bár ez magasabb műszaki kockázatokkal és logisztikai költségekkel járna”.

Kiemelt kép: MOL üzemanyagtöltő állomás logója a XVIII. kerületben, a Puskás Ferenc utcában (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)