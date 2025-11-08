Műsorújság
A Nézőpont Intézet új kutatásából kiderült, kik a legnépszerűbb nemzetközi politikusok Magyarországon

Szerző: hirado.hu
2025.11.08. 08:11

| Szerző: hirado.hu

A magyar választók eltérően ítélik meg a nemzetközi politikai szereplőket – derül ki a Nézőpont Intézet legújabb felméréséből. XIV. Leó pápa, Donald Trump, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij megítélése jelentős különbségeket mutat a hazai közvéleményben.

A magyar választók körében XIV. Leó pápa a legnépszerűbb nemzetközi szereplő – róla az aktív szavazók 70, a Fidesz-szavazók 79, a Tisza Párt támogatói pedig 64 százaléka nyilatkozott inkább pozitívan.

Donald Trump megítélése megosztóbb, de a Fidesz-szavazók 83 százaléka kedvezően tekint rá,

míg az aktív szavazók körében ez az arány 44 százalék.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij elsősorban a Tisza Párt hívei között népszerűek:

Ursula von der Leyent 53, Zelenszkijt pedig 50 százalékuk ítéli meg pozitívan.

Friss kutatásunk! Nemzetközi szereplők megítélése a magyar választók körében. XIV. Leó pápa, Donald Trump, Ursula von…

Közzétette: Nézőpont – 2025. november 7., péntek

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen (Fotó: MTI/AP/Pascal Bastien)

