A józsefvárosi időközi választás Pikó András bukását is elhozhatja

A józsefvárosi baloldal sorsát alapjaiban határozza meg a kerületben vasárnap megtartandó időközi önkormányzati választás. Ha ugyanis a riválisainál több voksot kap Pálovics Emese, a kormánypártok jelöltje, akkor a képviselőtestületben Pikó András polgármester elveszti a többségét.

Fél éven belül immáron másodszor is urnákhoz járulhatnak a józsefvárosi polgárok. Azért kell újra időközi helyhatósági választásokat tartani, mert a tavalyi voksolásnál a most Pikó András csapatát erősítő, s a polgároktól 2024-ben 47 százalékos támogatottsággal képviselőtestületi pozíciót nyerő

Horváth Alexander drogbotrányba keveredett, majd a nyáron lemondott.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a közösségi médiában felbukkant egy filmrészlet, amelyben Horváth zavartan viselkedik, mögötte pedig egy férfi látható, aki kábítószernek tűnő fehér port úgy vág csíkokra, mintha azt csak előkészítené a felhasználásra. Horváth beismerte, hogy a felvétel valódi, de azt tagadta, hogy a kábítószert el is fogyasztotta volna. Azzal is védekezett, hogy maga a felvétel régen, évekkel korábban készült.

Az ügyből hatalmas botrány kerekedett, hiszen Józsefváros Budapest droggal legjobban megfertőzött kerülete. A droghelyzet volt a szeptember végén megtartott másik józsefvárosi időközi helyhatósági választás központi témája is. Akkor

a mandátumok többségét Kozma Lajos, a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje kapta,

aki azt ígérte a kerületi lakosoknak, hogy képviselőként mindent megtesz a drog visszaszorítása érdekében.

Pikó András az újabb választási vereség elkerülése érdekében az összes hadra fogható csapatát mozgósította. Csakhogy légy került a levesbe.

Az eleddig egységes kerületi baloldal ugyanis a Tisza Párt megjelenésével meghasonlott és két csapatra bomlott.

Egyik részük megmaradt a korábban összbaloldali támogatással polgármesterré választott Pikó András mellett,

az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) azonban saját útra tért.

A józsefvárosi baloldal kettéválását kiválóan érzékelteti Horváth Alexander politikai mozgása, hiszen ő eredetileg a DK tagja volt, menet közben azonban elhagyta Dobrev Klára pártját és Pikó embere lett. Az MSZP és a DK pedig Horváthtal szemben saját baloldali jelöltet állított.

A hirado.hu úgy tudja: a Tisza Párt jelezte, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester szoros szövetségesének tekinthető Pikóra az országos politikában nem tart igényt, a városvezetői posztját azonban megtarthatja abban az esetben, ha beáll a sorba és Magyar Pétert támogatja.

Úgy tudjuk: a kerület baloldali országgyűlési képviselője, Jámbor András is felajánlkozott a Tiszának, az ő közeledését azonban Magyar Péter elfogadta. Az volt ennek az ára, hogy Jámbor jelezze: a Tisza eleddig még ismeretlen országgyűlési jelöltjének a javára visszalép a jövő évi országgyűlési választások során. Ez megtörtént.

Jámbor Tiszás beágyazottságát erősíti az a minapi információ is, hogy az ő adatai is napvilágra kerültek a modernkori magyar demokrácia legnagyobb adatszivárgási botrányát jelentő Tisza-világ applikációból.

A józsefvárosi politikus a nyíltan szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője és a marxista ideológia alapvetéseit hirdető Mérce alapítója. A Gemist nevű portálnak adott minapi interjújában pedig már azt is elárulta: a Tiszával markáns baloldali kormányzásra készülnek.

Kijelentette:

a „2022-es ellenzéki összefogásnál a mostani egy balosabb politikai ajánlat”.

Lapinformációk szerint Jámbor András nem véletlenül hozta létre a Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) nevű szervezetet, amely a külföldről korábban Magyarországra guruló dollárok útvonalát egyengető Action for Democracy helyét is átveheti a 2026-os országgyűlési választási kampányban. Mindenesetre a SZIV körül most

felbukkant az egykori DatAdat-csoporthoz köthető Ficsor Ádám és köre.

A zászlóshajót 2016-ban ugyan átkeresztelték Estratos Digital GmbH-ra, de a bécsi cég, amely Ficsor érdekeltsége, felbukkant a Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma körül is.

Kiemelt kép: Pikó András, a VIII. kerület közös ellenzéki polgármestere (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)