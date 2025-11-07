Orbán Viktor: A Fidesz-KDNP adócsökkentésre, családtámogatásra épülő politikát képvisel

A Fidesz-KDNP az adócsökkentésre, családtámogatásra épülő nemzeti jobboldali politikát, míg a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció az adókat emelő, az emberektől pénzt elvevő baloldali liberális politikát képviseli – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában felvételről sugárzott interjúban.

A Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor kifejtette, a baloldali liberális gazdaságpolitika lényege mindig az, hogy adót kell emelni és el kell venni az emberektől olyan dolgokat, amelyekről az az oldal úgy gondolja, hogy nem illeti meg az embereket, például a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi fizetés.

Hozzátette:

a jobboldal ezzel szemben mindig azt gondolja, hogy adót kell csökkenteni, és nem a kormánynak kell eldöntenie, mire költsék az emberek a pénzüket, az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél.

A kormányfő azt mondta,

a közteherviselés kérdésében indított nemzeti konzultáció abban segít, hogy néhány húsbavágó kérdésben tiszta vizet öntsön a pohárba.

Legyen-e adóemelés, vagy ne legyen? Adóztassák-e a nyugdíjakat, vagy ne adóztassák? Megmaradjon-e a rezsicsökkentés, megmaradjon-e a családtámogatási rendszer? – sorolta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)