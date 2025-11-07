Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? – tette fel a kérdést Vitályos Eszter

A kormányszóvivő ezután hozzátette: „a Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, a nyugdíjakra is rátenné a kezét”.
„Húsz százalékos nyugdíj-adót terveznek!”
– hangsúlyozta.
Vitályos Eszter szerint ez azt jelentené, „hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják”.
„Ez a valóság!”
– emelte ki Vitályos Eszter. Úgy folytatta: „a Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat”.
„Most őszintén! Ki szeretne ilyen adócsekket fizetni?”
– tette fel a kérdést a videó végén Vitályos Eszter.
Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Illyés Tibor)