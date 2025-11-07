Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? – tette fel a kérdést Vitályos Eszter

Havonta 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza adóhivatalába – erről beszélt Vitályos Eszter kormányszóvivő egy Facebook-ra feltöltött videóban.

A kormányszóvivő ezután hozzátette: „a Tisza nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, a nyugdíjakra is rátenné a kezét”.

„Húsz százalékos nyugdíj-adót terveznek!”

– hangsúlyozta.

Vitályos Eszter szerint ez azt jelentené, „hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják”.

„Ez a valóság!”

– emelte ki Vitályos Eszter. Úgy folytatta: „a Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat”.

„Most őszintén! Ki szeretne ilyen adócsekket fizetni?”

– tette fel a kérdést a videó végén Vitályos Eszter.

Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI/Illyés Tibor)