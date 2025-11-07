Műsorújság
Ne dőljön be a pénteki napsütésnek – dél felől jön a felhőinvázió!

Szerző: hirado.hu
2025.11.07. 06:12

A pára, köd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsonyszintű felhőzet érkezik, amely északnyugat felé terjeszkedik, így a Dunántúlon már lehetnek tartósabban felhős vidékek is – írja a HungaroMet.

A pára, köd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsonyszintű felhőzet érkezik, amely északnyugat felé terjeszkedik, így a Dunántúlon már lehetnek tartósabban felhős vidékek is. Csapadék estig nem várható.

Forrás: HungaroMet

A déli, délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, Sopronnál olykor erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 12, 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósabban felhős helyeken lehet. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

Tovább növekszik dél felől a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős vagy borult ég valószínű. Elsősorban a Dunától keletre várható szórványosan eső, zápor.

Forrás: HungaroMet

Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, csupán a derült északi völgyekben fordulhat elő gyenge fagy.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

