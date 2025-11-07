„Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így” – hangsúlyozta az államtitkár

A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban. „Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így” – jegyezte meg Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert közlése szerint december elsejétől a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni – tette hozzá.

Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan.

„Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így" – jegyezte meg.

Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.

Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki Kormányinfón számolt be arról, hogy tovább bővül a kormány döntése értelmében az árréstop rendszere, amelynek hatályát a kabinet jövő év február 28-áig hosszabbította meg. A most bejelentett intézkedés hatálya az eddig már meglévő termékek megtartása mellett további tizennégy termékre terjed ki.

