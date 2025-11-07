A Tisza Párt vezető közgazdásza elárulta: ha nyernek, megszorítások lesznek és kiszolgálják a multikat

„Facebook-bejegyzésben vallotta be a Tisza Párt vezető közgazdásza, letérdelnek a multik előtt, ha megnyerik a választást” – erről ír a Mandiner. A tiszás közgazdász bejegyzése alapján a Mandiner azt írta: sikerült egyetlen mondattal az összes liberális toposzt a földbe döngölnie Kármán Andrásnak amellett, hogy nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar gazdaság húzná a rövidebbet, ha a Tisza nyer.

A Mandiner által szemlézett Facebook-bejegyzés szerint a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, arról írt: szerinte amikor 2010–2011 között az akkor megalakult Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, akkor azért hagyta ott a minisztériumot, mert „az én felfogásom inkább piacbarát és szociálisan is érzékenyebb volt annál, mint amilyen irányt például az adópolitika vett”.

A Mandiner szerint ez egy egészen sajátos értelmezés annak fényében, hogy a KSH szerint 2010-ben a lakosságnak csaknem a negyede (23,4 százalék) élt súlyos anyagi deprivációban, addig az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése hatására ez a szám a harmadára, 8,3 százalékra csökkent 2020-ra. A Mandiner emlékeztet a Bloomberg keddi cikkére, amelyben Kármán már arról értekezik, hogy „a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt”, ezért „a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben”.

A portál arra hívja fel a figyelmet, a költségvetés mérlegelven működik, vagyis a kieső összegeket máshonnan kell pótolni.

Ha csökkentik a multik és a bankok terheit, akkor a lakosságnak kell megszorításokra számítania.

A Mandiner ez alapján megjegyzi, az szja-emelésen kívül nagyon úgy tűnik a tiszás szakértők nyilatkozatai alapján, hogy a Tisza Párt eltörölné a Nők 40-et és a 13. havi nyugdíjat, csökkentené a nyugdíjakat, valamint a legmagasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetne ki.

Kiemelt kép: Magyar Péter (b) és Kármán András (Fotó: MTVA)