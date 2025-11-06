Végső nyugalomra helyezték Mezey Györgyöt, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát

Szerdán, nagy részvét mellett vettek végső búcsút a Farkasréti temetőben Mezey György mesteredzőtől, a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányától, aki október 8-án, 84 éves korában hunyt el. A gyászszertartáson számos egykori tanítványa, pályatársa, sportvezető és barát rótta le kegyeletét, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is.

Mezey a nyolcvanas években két időszakban is irányította a nemzeti csapatot, és ő volt az utolsó szakvezető, akivel a válogatott kijutott a világbajnokságra – az 1986-os, mexikói tornára.

A gyászszertartáson számos egykori tanítványa, pályatársa, sportvezető és barát rótta le kegyeletét. A gyászolók sorában ott voltak az 1986-os vb-válogatott alapemberei: Nagy Antal csapatkapitány, Disztl Péter, Sallai Sándor, Esterházy Márton és Détári Lajos, valamint kortársuk, a váci „óriás”, Koszta János. Megjelentek az utána következő generáció képviselői, köztük Dárdai Pál és Halmai Gábor, de a fiatalabb nemzedéket is képviselte például Nikolics Nemanja, a 2011-es bajnok Videoton gólvágója – sorolta az Index.

A búcsúztatáson részt vettek olyan, Mezeyhez baráti szálon kötődő egykori edzők és sportvezetők is, mint Puskás Lajos, Gellei Imre, Both József, Kiss László, Makray Balázs, valamint Sándor István, az 1986-os mexikói világbajnokságon a magyarokat 6–0-ra legyőző szovjet válogatott stábjának kárpátaljai szakembere. Utóbbi fia, Sándor György, a 2011-es bajnok Videoton csapatkapitánya volt.

A temetésen a magyar futballt évtizedeken át tudósító televíziós riporterek is jelen voltak, köztük Gulyás László, Hajdú B. István és Máté Pál. Rajtuk kívül számos más ismert sportember és barát is eljött, akiket a szervezők elnézést kérve nem tudtak mind felsorolni.

Emellett a futballon túli sportélet is képviseltette magát: Németh László, a legendás kosárlabdaedző, Izland és Nagy-Britannia egykori szövetségi kapitánya, az MKOSZ korábbi elnöke is részt vett a szertartáson. Mezey jó barátjaként alig hat hete még vendégül látta őt százhalombattai otthonában, amikor az edző már súlyos beteg volt. Fél háromkor érkezett meg Orbán Viktor miniszterelnök Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke társaságában, így ezt követően megkezdődhetett a gyászszertartás.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke búcsúbeszédében kiemelte:

Mezey Györggyel a magyar futball egy sikerekben és ellentmondásokban gazdag, olykor viharos korszaka zárult le. A korszak csúcspontja az 1986-os világbajnokságra való bravúros kijutás volt, amely előtt az 1985-ös év legjobb európai válogatottjaként tartották számon Mezey csapatát.

A mexikói Irapuatóban elszenvedett, politikailag is terhelt 6–0-s vereség azonban a mennyből a pokolba taszította a kapitányt: a korábban ünnepelt szakemberből egyik napról a másikra a magyar futball páriája lett, amit haláláig sem tudott teljesen feldolgozni.

Csányi meghatottan említette, hogy számára megtiszteltetés volt nemrég életműdíjat átadni Mezey Györgynek, akit olyan edzőként jellemzett, aki a futballt az intellektuális sportágak sorába emelte, és aki mindig hitt abban, hogy a labdarúgás nemcsak fizikai, hanem szellemi játék is – amit fejjel ugyanúgy játszanak, mint lábbal.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor.