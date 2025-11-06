Tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői a Tisza kiszivárgott adatbázisában

A Tisza Párt kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői. Kiderült, hogy az MSZP–SZDSZ-kormányok több minisztere, államtitkára, így többek között Draskovics Tibor, Katona Tamás és Magyar Bálint is ott vannak Magyar Péter körül. A szabad demokraták köreiből Retkes Attila egykori pártelnök és Ungár Klára volt SZDSZ-es képviselő is szerepel az adatok között – derül ki Ellenpont elemzéséből.

Már október 5-én kiszivároghattak a Tisza Párt applikációjából a mintegy 200 ezer felhasználó személyes adatait tartalmazó információk, miközben Magyar Péter pártelnök az ATV műsorában a kormányt, illetve orosz hackereket okolt az adatszivárgásért – többek között ez is kiderül az M1-en elhangzott beszámolóból.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza szoftvereinek fejlesztésével foglalkozó férfi egy levelezésben azt írta:

a hír igaz, valóban megtörtént azon a bizonyos napon az adatszivárgás, és az egyik csoporttag figyelmeztetett is arra, hogy ne derüljön ez ki, mert a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság akár meg is büntetheti a pártot, amiért nem jelentették időben az incidenst.

Közben az Ellenpont elemzéséből az is kiderült, hogy a kiszivárgott adatbázisban tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői.

Az MSZP–SZDSZ-kormányok több minisztere, államtitkára, így többek között Draskovics Tibor, Katona Tamás és Magyar Bálint is ott vannak Magyar Péter körül. A szabad demokraták köreiből Retkes Attila egykori pártelnök és Ungár Klára volt SZDSZ-es képviselő is szerepel az adatok között.

De, mint arról a hirado.hu is beszámolt, bírók is vannak a listán. A Tűzfalcsoport informátora szerint példátlan módon közülük többen is aktív szereplői az ítélkezési rendszernek.

Magyar Péter és Radnai Márk alelnök még szeptemberben mutatta be az alkalmazást, amit a párt második, országos szavazási akciójának lebonyolítására a nemzet hangja 2-re fejlesztette ki. Az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték, egyebek mellett az Egyesült Államokból és Ukrajnából is.

Mint kiderült, az adatbázisban megtalálható Czeber Roland, Magyar Péter ukrán kémbarátjának neve is, ami azért lehet érdekes, mert korábban a Tisza Párt elnöke határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek volna.

Kiemelt kép: Draskovics Tibor volt szocialista pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)