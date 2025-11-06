Több iskolában leállhat az étkeztetés Szolnokon, mert a város nem biztosítja a szükséges forrásokat - közölte a szolnoki közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője

Hét iskolában leállhat a gyermekétkeztetés jövő héttől Szolnokon, mivel a város nem biztosítja az ehhez szükséges forrásokat – erről Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője beszélt csütörtökön sajtótájékoztatón.

Azt mondta: komoly tartozások halmozódtak fel az önkormányzat felelőtlensége miatt a beszállítók felé. Kifizetetlen számlák sora van, ami nem görgethető tovább – közölte, megjegyezve: ez a gyermekétkeztetés tekintetében hét intézményt érint. Ha nem lesznek kifizetve a számlák, nem tudják kifizetni az alvállalkozókat, a nyersanyag-beszállítókat, és leállhat a gyermekétkeztetés – tájékoztatott.

Jelezte, hogy a Fidesz-frakció a sajtótájékoztatót követően előterjesztést fog benyújtani, és rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Hozzátette: a gyermekétkeztetésre szánt pénz megvan, ezt megkapja az önkormányzat, tehát kifizethetőek a számlák, a gyermekétkeztetést nem szabad leállítani.

Az előterjesztésben megjelölik azt is, honnan kell ezt az összeget a gyermekétkeztetés részére biztosítani – mondta.

A frakcióvezető felidézte, hogy október 30-án a közgyűlés elfogadott egy előterjesztést a 2025. évi költségvetés októberi, novemberi, decemberi likviditási tervéről, ebben szerepelt, hogy az év utolsó három hónapja miként alakul bevételek és kiadások tekintetében. Az előterjesztés szerint a költségvetés egyensúlyban van, és ha minden így marad, akkor az önkormányzat számláján egymillió forint marad.

A közgyűlés után kiderült, hogy az előterjesztésben található táblázatokban több sor is szerepelt, amelyek üresek voltak, tehát nem voltak ott összegek, pedig kellett volna, hogy legyenek.

Nem szerepelt összeg a gyermekétkeztetés sorában sem, azt a városvezetés egyszerűen kihúzta, és így adta be az előterjesztést a legutóbbi közgyűlésre – mondta. Meg kell értenie a városvezetésnek, hogy nem lehet játszani gyermekek ezreinek étkeztetésével, ilyen felelőtlenség még nem fordult elő Szolnokon – jelentette ki.

Mohi Márk, a Fidesz szolnoki frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: ez egy olyan tisztességtelen játszma, amelynek egyetlen károsult csoportja a gyermekeké. Azt mondta, Magyarország kormánya mindenki számára biztosítja a közétkeztetést, a tartósan betegek, rászorulók ingyenesen vehetik azt igénybe. Érthetetlen, hogy a város likviditási tervében egyetlen forint sem áll rendelkezésre gyermekétkeztetésre – hangoztatta, hozzátéve: a frakció nevében követelik, hogy a rendelkezésre álló pénzből fizessék ki a gyermekétkeztetés kintlevőségeit.

Kiemelt kép: Ebédet szed egy gyerek a svédasztalos menzát alkalmazó budapesti Németh Imre Általános Iskola ebédlőjében 2024. február 1-jén (Fotó: MTI/Lakatos Péter)