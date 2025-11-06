Tiltakozzunk a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése ellen! – szólított fel Szentkirályi Alexandra

Tiltakozzunk a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése ellen! – mondta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője csütörtökön közzétett Facebook-videójában.

Szentkirályi Alexandra azt mondta: most elsősorban az édesanyákhoz és a szülőkhöz szeretne szólni, majd úgy folytatta, hogy nagyon sokan mondták el neki az elmúlt időszakban, hogy biztonságban érzik magukat attól, hogy számíthatnak a kormányra a családok ügyében.

Sokan várják például január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák adómentességét is – emelte ki.

Szentkirályi Alexandra azt mondta: most minden család biztonságban érezheti magát. De mindaz, amit ma természetesnek érzünk, könnyen semmivé válhat, ha Brüsszel bábjain múlik. Közölte: a tiszás politikusok és szakértők állandóan adóemelést követelnek, megszüntetnék az alacsony adókat, és a családtámogatások is veszélybe kerülnének.

„Világos:

Brüsszel kitartottjai adóemelésre készülnek

— ezért küldték őket. Bábkormányt ültetnének a nyakunkba, és a magyarokkal fizettetnék meg az ukrán háború árát. A tiszás adóemelések évente akár több millió forinttal vágnák meg a magyar családokat” – fogalmazott a politikus.

„Erre most kell nemet mondanunk. Töltsük ki a nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk közösen az adóemelések ellen!” – mondta Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)