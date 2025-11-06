Szinte zavartalan napsütést és enyhe őszi időt hoz a csütörtök

A délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14, 15 fok körül várható.

Késő estére 0 és +8 fok közé hűl le a levegő. Derült lesz az ég, viszont sokfelé párássá válik a levegő, köd, sőt alacsonyszintű rétegfelhőzet is képződhet – nagyobb területen a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon. Csapadék nem várható. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +7 fok között alakul, a fagyzugokban lesz a leghidegebb, a magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban enyhébb az idő.

A kiemelt kép illusztráció.